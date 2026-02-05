«Где грань?»: Адвокат раскрыл сложности нового закона о сталкинге

05 февраля 2026, 13:05

Адвокат Зайцев: факт сталкинга нужно будет доказать в суде

Фото: Istock/PaulBiryukov

В России могут принять первый закон о борьбе со сталкингом — навязчивым преследованием. Законопроект вводит новые понятия, охранные ордера и административную ответственность. Насколько эффективно это будет работать и не приведет ли к злоупотреблениям?





Адвокат Павел Зайцев в беседе с «Радио 1» отметил, что закон давно назрел, но его реализация столкнется со сложностями.





«Проблема в России по крайней мере возникает, когда одни лица начинают преследовать других по тем или иным основаниям. Например, бывшие супруги. И с этим как-то надо бороться, а законодательно это было не предусмотрено», — сказал он.

«Где эта грань? Где грань по времени? Если вы преследуете человека по улице, например, и в кафе в течение одного-двух часов, это будет правонарушением или нет? В любом случае у лица, в отношении которого ведётся такое преследование, появится возможность обращаться в правоохранительные органы, чтобы они своевременно включили определённые инструменты и попытались защитить. Сейчас же полиция часто бессильна, так как подобные действия формально не являются нарушением», — отметил адвокат.