Похищения людей, убийства за долги и угрозы: как «омутнинские изверги» держали город в страхе несколько десятилетий? Подробности громкого дела
Летом 1998 года в Кировской области произошло страшное преступление, которое потрясло общественность. Спустя 27 лет следствие вышло на подозреваемых — Владимира Окатьева и Константина Тяжельникова. Их осудили за убийство Антонины Смирновой. В СМИ мужчин прозвали «омутнинскими извергами». Является ли убийство женщины лишь звеном в длинной цепи кровавых преступлений Омутнинска и кто десятилетиями запугивал свидетелей, заставляя их хранить гробовое молчание, расскажет «Радио 1».
История выпуска
Жена одного из осужденных, Наталья Окатьева, продолжает бороться за мужа, утверждая, что в день рокового убийства у него было алиби. По её словам, оно «рассыпалось» лишь в прошлом году, когда заговорили ключевые свидетели. Те, кто в 1990-х были напуганными подростками, выросли и решились рассказать о дурной славе Окатьева и Тяжельникова. По слухам, они держали в страхе всё население Омутнинска.
Виновность мужчин подтверждала и Ольга Смирнова, выжившая в кровавой расправе. Она лично опознала своих мучителей. Тем не менее, большинство жителей города относились к её показаниям с недоверием. Горожане заявили, что жестокое убийство ее свекрови, Антонины Смирновой, не привело к прекращению волны насилия в Омутнинске: за семь лет при похожих обстоятельствах убили пять человек, а двое других исчезли без следа.
Недавно в Кировском областном суде состоялось апелляционное слушание по этому делу. Суд оставил дело без изменений, приговорив Окатьева к 19 годам, а Тяжельникова к 18 годам лишения свободы.
Позиция жены осужденного Окатьева
Жена осужденного Владимира Окатьева Наталья в студии программы «Малахов» сообщила, что ее мужу вынесли приговор в 19 лет лишения свободы. Вину он и его друг Константин не признали. Супругам предоставили лишь одно свидание после суда.
Муж Натальи не понимает, почему судебное разбирательство прошло именно так. Женщина считает, что суд был лишь формальностью, и не только она придерживается такого мнения.
По словам Натальи, потерпевшая Ольга Смирнова молчала на протяжении 27 лет. Причины ее молчания и то, почему она согласилась дать показания только сейчас, остаются неясными. Эксперт студии отметил, что Смирнова не проявляет признаков страха или стресса, а в ее словах обнаруживается множество несоответствий.
Уточняется, что суд первой инстанции постановил уничтожить все доказательства по делу. Адвокат Владимира Окатьева Павел Розуван заявил, что они подготовили обращение с просьбой отложить вопрос об уничтожении улик. По его словам, Окатьев и Тяжельников имеют алиби, так как в момент убийства женщины они находились в другом городе. С Омутнинском их ничего не связывает, там нет ни родственников, ни друзей.
Мнения свидетелей по делу
Свидетель по делу Константин Лашуков утверждает, что Владимир Окатьев и Константин Тяжельников имели связи с криминальными авторитетами. В кафе «Погребок», где они работали, часто собирались лидеры местного криминального сообщества.
Бывший сотрудник милиции Николай Попцов опознал осужденных по фотографиям из ориентировки. По его словам, нынешние изображения совпадают с теми, что были предоставлены изначально. Осужденные действительно были членами преступной группировки, добавил он. Мнения очевидцев и местных жителей о виновности осужденных расходятся.
Какая правда вскрылась о пострадавшей Смирновой
Местная жительница Ирина Репина утверждала, что то убийство Смирновой стало началом череды убийств, а осуждённые Окатьев и Тяжельников стали пешками в игре криминальных авторитетов. Ее муж пропал в Омутнинске в ноябре 1999 года. Вероятно, он был связан с местными криминальными структурами, так как в последний день, когда супруги виделись, он покидал дом с очень большой суммой денег. По словам Репиной, в городе было много убийств, среди жертв есть мужчины, которые давали деньги под проценты.
Знакомая Ольги Смирновой рассказала, что та действительно проходила лечение в больнице из-за травмы головы, но это продолжалось недолго. По ее словам, она ни разу не замечала, чтобы Ольга испытывала страх за свою жизнь. Известно, что у неё было много мужчин, которые друг за другом умирали. Соседка Ольги утверждает, что она часто говорит неправду.
Эксперты студии порекомендовали Наталье Окатьевой подать апелляцию в кассационный суд для пересмотра приговора.