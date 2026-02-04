Мужчина напал на ребенка в Шереметьево, на него подали в суд

04 февраля 2026, 22:48

От напавшего на ребенка в Шереметьево потребовали компенсацию морального вреда

Фото: istockphoto/Dennis Gross

Потерпевшая сторона подала иск о компенсации морального вреда к Владимиру Витикову, который, по версии следствия, бросил ребенка на пол в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщил РИА Новости адвокат потерпевшего Теюб Шарифов.





В среду Химкинский городской суд в закрытом режиме рассмотрел дело о нападении на ребенка в аэропорту. Оглашение решения по нему ожидается в четверг.





«Да, иск заявлен», — подтвердил Шарифов, отвечая на вопрос агентства.