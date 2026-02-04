Мужчина напал на ребенка в Шереметьево, на него подали в суд
От напавшего на ребенка в Шереметьево потребовали компенсацию морального вреда
Потерпевшая сторона подала иск о компенсации морального вреда к Владимиру Витикову, который, по версии следствия, бросил ребенка на пол в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщил РИА Новости адвокат потерпевшего Теюб Шарифов.
В среду Химкинский городской суд в закрытом режиме рассмотрел дело о нападении на ребенка в аэропорту. Оглашение решения по нему ожидается в четверг.
«Да, иск заявлен», — подтвердил Шарифов, отвечая на вопрос агентства.
Размер требований не раскрывается. По словам адвоката, Витиков частично согласился с заявленной суммой компенсации.
Как уточняет Следственный комитет, инцидент произошел 23 июня 2025 года в зоне прилета «Шереметьево». Мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, схватил мальчика, поднял его и с силой бросил на пол. Ребенка госпитализировали, возбудили уголовное дело о покушении на убийство. По данным МВД, подозреваемый прилетел рейсом из Каира.
В СК также сообщали, что 31-летнему иностранцу провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты пришли к выводу, что он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Витиков вину признал.