Юрист объяснил, почему Долиной выгодна публикация её разговора с мошенниками
Юрист Андрей Алешкин высказал мнение, что публикация записи разговора с мошенниками может играть на руку Ларисе Долиной. Об этом сообщает aif.ru.
По словам эксперта, аудиофайл показывает, что певица действовала под давлением в период предполагаемой продажи квартиры.
Адвокат пояснил, что запись доказывает, что Долина не имела связи с организаторами аферы вокруг её недвижимости в Хамовниках.
«Это может быть элементом защиты. Когда не хватает аргументов, некоторую информацию могут, как говорится, «обобъективеть» — то есть придать ей видимость полученной извне. Если полная шестичасовая запись подтверждает версию Долиной, то её появление выгодно певице: это придаёт дополнительный вес её позиции», — заявил юрист.Ранее в сети появились фрагменты телефонных переговоров Ларисы Долиной с аферистами. Теперь мошенники предлагают Telegram-каналам купить полную шестичасовую аудиозапись.