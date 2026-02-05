Юрист объяснил, почему Долиной выгодна публикация её разговора с мошенниками

05 февраля 2026, 10:20

Юрист Алешкин заявил, что обнародование записи с аферистами на пользу Долиной

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Юрист Андрей Алешкин высказал мнение, что публикация записи разговора с мошенниками может играть на руку Ларисе Долиной. Об этом сообщает aif.ru.





По словам эксперта, аудиофайл показывает, что певица действовала под давлением в период предполагаемой продажи квартиры.



Адвокат пояснил, что запись доказывает, что Долина не имела связи с организаторами аферы вокруг её недвижимости в Хамовниках.

«Это может быть элементом защиты. Когда не хватает аргументов, некоторую информацию могут, как говорится, «обобъективеть» — то есть придать ей видимость полученной извне. Если полная шестичасовая запись подтверждает версию Долиной, то её появление выгодно певице: это придаёт дополнительный вес её позиции», — заявил юрист.