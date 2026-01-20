«Где коровы с колокольчиком?»: Диетолог раскритиковала новую американскую пирамиду питания

20 января 2026, 16:41

Диетолог Королева: в США нет натуральных продуктов для новой пирамиды питания

Фото: iStock/a_namenko

На этой неделе мир облетела новость: в США кардинально изменились официальные диетологические рекомендации. Во главу угла поставлены белковые продукты, включая красное мясо и цельное молоко, а упор сделан на минимально обработанную еду. Полуфабрикаты объявлены моветоном.





Диетолог, кандидат медицинских наук, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что «натуральные» продукты из США — это оксюморон, а модные директивы губят организм человека.





«Меня эта история очень забавляет. Почему президент создает директивы питания, а весь мир должен равняться на него? Зачем?» — начала она.

«Я не наблюдала там сильно натурального. В основном это продукты животного, растительного происхождения, они в составе уже рафинированных компонентов пищи. Питание должно быть индивидуальным, а не массовым, и зависит от генетики, здоровья, географии предков и многих других факторов», — подчеркнула она.

«Есть люди, приспособленные к северному питанию, а на юге едят другое. Здесь важно вернуться к своим истокам и сделать ставку на российское сельское хозяйство, заниматься животноводством», — подчеркнула специалист.