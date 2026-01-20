«Исключить из рациона»: Диетолог назвал неожиданную опасность сыра с плесенью

20 января 2026, 15:28

Диетолог Бобровский: сыр с плесенью вызывает головные боли

Фото: iStock/ValentynVolkov

Ароматный рокфор или нежный дорблю нравятся многим, но диетологи предупреждают: есть их нужно с умом. Сыр с благородной плесенью — продукт, требующий умеренности. Его высокая калорийность и содержание соли — основные причины для ограничений. Почему даже здоровым людям не стоит увлекаться этим деликатесом и кому от него лучше отказаться совсем?





Диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» дал четкие рекомендации по норме потребления сыра с плесенью: 20-50 граммов в день, 2-4 раза в неделю.





«Главная опасность — в соли. Например, в голубом сыре очень много соли, а это и жирность, и лишние калории, и так далее», — сказал он.

«Сыр с плесенью нужно исключить из рациона беременным, людям с непереносимостью лактозы, при приеме антидепрессантов тоже нежелательно употреблять», — отметил эксперт.