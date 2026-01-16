«Рак желудка и пищевода»: Россиян предупредили, как горячая и острая пища влияет на организм
Диетолог Павлюк: горячая и острая пища увеличивает риски онкологических болезней
Каждый из нас хотя бы раз обжигался горячим супом или чувствовал пожар во рту от острой приправы. Мы знаем, что это неприятно, но редко задумываемся, что происходит внутри нашего организма после такого «испытания». Насколько опасна для здоровья любовь к слишком горячим и острым блюдам?
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что слишком высокая температура пищи — это не просто дискомфорт, а реальная физическая травма для слизистых оболочек.
«У нас есть не только рот, но и глотка, пищевод, желудок. Пища, когда мы ее проглатываем, проходит по пищеводу, и весь удар приходится на него. Так мы получаем термическое воздействие на ткани организма, то есть повреждаем их», — объяснила она.
По ее словам, регулярное употребление обжигающих напитков и блюд может привести к хроническим проблемам и долгосрочным последствиям.
«Со временем это чревато воспалением пищевода, так называемым "эзофагитом". Постоянное травмирование слизистой способно запустить опасные изменения на клеточном уровне и развить онкологические заболевания. Горячей и острой пищей мы нарушаем защитные системы организма, а это может спровоцировать предраковое состояние», — сказала диетолог.
Она добавила, что горячая и острая пища ослабляет местный иммунитет, делая пищеварительный тракт более уязвимым.
«В пище есть всякие бактерии. То есть мы получим снижение иммунных свойств. Нельзя сказать, что будет рак пищевода или желудка, но риски увеличиваются», — предупредила Павлюк.
Таким образом, умеренность в температуре пищи — это не просто вопрос комфорта, а важная привычка для сохранения здоровья пищеварительной системы на долгие годы.