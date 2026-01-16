«Рак желудка и пищевода»: Россиян предупредили, как горячая и острая пища влияет на организм

16 января 2026, 13:45

Диетолог Павлюк: горячая и острая пища увеличивает риски онкологических болезней

Фото: iStock/Doucefleur

Каждый из нас хотя бы раз обжигался горячим супом или чувствовал пожар во рту от острой приправы. Мы знаем, что это неприятно, но редко задумываемся, что происходит внутри нашего организма после такого «испытания». Насколько опасна для здоровья любовь к слишком горячим и острым блюдам?





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что слишком высокая температура пищи — это не просто дискомфорт, а реальная физическая травма для слизистых оболочек.





«У нас есть не только рот, но и глотка, пищевод, желудок. Пища, когда мы ее проглатываем, проходит по пищеводу, и весь удар приходится на него. Так мы получаем термическое воздействие на ткани организма, то есть повреждаем их», — объяснила она.

«Со временем это чревато воспалением пищевода, так называемым "эзофагитом". Постоянное травмирование слизистой способно запустить опасные изменения на клеточном уровне и развить онкологические заболевания. Горячей и острой пищей мы нарушаем защитные системы организма, а это может спровоцировать предраковое состояние», — сказала диетолог.

«В пище есть всякие бактерии. То есть мы получим снижение иммунных свойств. Нельзя сказать, что будет рак пищевода или желудка, но риски увеличиваются», — предупредила Павлюк.