Россиян предупредили о вреде слишком горячей и острой пищи

16 января 2026, 17:33

Врач Белоусов: употребление горячей и острой пищи представляет риск для ЖКТ

Фото: iStock/Magone

Употребление слишком горячей и острой пищи может представлять риск для здоровья желудочно-кишечного тракта, особенно при хронических заболеваниях. Об этом предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.





По его словам, температура пищи выше 65 градусов нарушает защитные функции слизистой оболочки пищевода и желудка. Особенно это опасно для людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Перед употреблением лучше дать еде остыть до 50–60 градусов.



Врач отметил, что употребление острой пищи в умеренном количестве безопасно для здоровых людей.





«Однако при наличии гастрита, язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, особенно в фазе обострения, острая пища усиливает выработку соляной кислоты, раздражает поврежденную слизистую, провоцирует боль, изжогу, тошноту и замедляет заживление эрозий. В таких случаях ее употребление категорически не рекомендуется», — подчеркнул Белоусов в разговоре с «Известиями».

