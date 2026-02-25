Где провести время с питомцем в Москве и Подмосковье: лучшие dog-friendly бары, кофейни, отели, парки и экофермы
Москва и Подмосковье предлагают множество мест, где можно насладиться временем на свежем воздухе вместе с вашими четвероногими друзьями. От парков и площадок для выгула до загородных отелей и кафе — выбор действительно велик. В материале «Радио 1» мы расскажем о лучших pet-friendly локациях, которые порадуют вас и вашего питомца.
Парк «Лефортовский»Лефортовский парк — это исторический и природный памятник архитектуры, построенный в начале XVIII века. Здесь собаки могут свободно гулять, однако владельцам необходимо следить за чистотой и убирать за питомцами. В парке есть множество аллей, где можно бегать и наслаждаться свежим воздухом.
- Адрес: Россия, г. Москва, ул. Красноказарменная, д.3
- Координаты: 55.764559, 37.691065
Парк «Музеон»Парк искусств «Музеон» — крупнейший музей скульптуры под открытым небом в России. Здесь установлено более 650 работ, и прогулка с собакой по этому культурному месту станет настоящим удовольствием. Не забудьте держать питомца на поводке.
- Адрес: Россия, г. Москва, Крымская наб., 16
- Координаты: 55.735971, 37.607838
Парк «Этнографическая деревня Бибирево»Этнографическая деревня Бибирево — стилизованный парк, где можно насладиться атмосферой деревенской жизни. Просторная территория отлично подходит для прогулок с собаками.
- Адрес: г. Москва, ул. Белозерская, 17Г
- Координаты: 55.895276, 37.620413
Парк «Ангарские пруды»Ангарские пруды — это зеленый оазис в Северном административном округе Москвы. Парк предлагает просторные аллеи и зоны для выгула собак, что делает его идеальным местом для семейного отдыха.
- Адрес: Россия, г. Москва, ул. Софьи Ковалевской, строение 8
- Координаты: 55.878654, 37.530125
Парк «Алтуфьево»Парк «Алтуфьево» — уютное место для спокойных прогулок и активного отдыха. Здесь есть детские и спортивные площадки, а также специальные зоны для выгула собак.
- Адрес: Россия, г. Москва, Вологодский пр-д.
- Координаты: 55.907010, 37.580419
Парк «Терлецкий»Терлецкий парк — это лесной массив площадью 141 гектар, расположенный в Восточном административном округе Москвы. Просторные тропинки и зелёные поляны делают его отличным местом для прогулок с питомцами.
- Адрес: Россия, г. Москва, ул. Металлургов, строение 7
- Координаты: 55.764182, 37.811315
Измайловский КремльИзмайловский Кремль — это культурно-развлекательный комплекс, где разрешено гулять с собаками. Вы сможете насладиться атмосферой исторических деревянных построек и сделать красивые фотографии на память.
- Адрес: Россия, г. Москва, Измайловское шоссе, дом 73Ж
- Координаты: 55.794456, 37.749187
Отель «Гамма Измайлово»Отель «Гамма Измайлово» принимает гостей с питомцами до 5 кг без дополнительной платы. Условия проживания включают наличие ветпаспорта и переноски для собаки.
- Адрес: Россия, г. Москва, Измайловское шоссе д.71, корпус 4 г-д
- Координаты: 55.791806, 37.749155
Зоогостиница и кинологический клуб «ГрумРФ»Эта зоогостиница предлагает услуги передержки для собак разных пород и занимается их дрессировкой. Также предоставляются услуги зоотакси и фотосъемки.
- Адрес: Россия, г. Москва, Рублёвское ш., 99
- Координаты: 55.743062, 37.423148
Кафе «Техникум Атриум»Кафе «Техникум» — современное гастробистро в центре большого города, которое приглашает гостей с собаками любого размера. Это совместный проект ресторатора Бориса Зарькова, бренд-шефа Владимира Мухина и гастронавта Михаила Друяна. Здесь представлены гастрономические идеи, которые принесли White Rabbit Family мировую известность.
- Адрес: Россия, г. Москва, ул. Земляной Вал, 33
- Координаты: 55.757135, 37.658828
Ресторан «Эрти»Ресторан «Эрти» также рад видеть гостей с собаками любого размера. При бронировании стола сообщите сотруднику о вашем питомце — он подберет наилучший вариант размещения.
- Адрес: Россия, г. Москва, Стремянный пер., 11
- Координаты: 55.727749, 37.633260
Бар «Кабинет психолога»Бар «Кабинет психолога» приглашает с собаками любого размера. Это уютное место для своих в историческом здании на Пятницкой улице — идеальное место для расслабления и общения.
- Адрес: Россия, г. Москва, ул. Пятницкая, строение 1
- Координаты: 55.740318, 37.628100
Эко — ферма Кузнецово в КузнецовоСоздан для комфортного отдыха в окружении дикого леса, где рядом находится река Нудоль, церковь Архангела Михаила и Свято-Троицкий Александро-Невский женский монастырь.На территории гостевого дома находятся четыре бревенчатых корпуса, построенные в соответствии с традициями русской архитектуры. Можно приехать с домашним питомцем.
- Адрес: Россия, Московская область, Кузнецово, 34
- Кординаты: 56.125092,36.648355