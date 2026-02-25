25 февраля 2026, 15:52

Москва и Подмосковье предлагают множество мест, где можно насладиться временем на свежем воздухе вместе с вашими четвероногими друзьями. От парков и площадок для выгула до загородных отелей и кафе — выбор действительно велик. В материале «Радио 1» мы расскажем о лучших pet-friendly локациях, которые порадуют вас и вашего питомца.





Парк «Лефортовский»

Адрес: Россия, г. Москва, ул. Красноказарменная, д.3

Координаты: 55.764559, 37.691065

Парк «Музеон»

Адрес: Россия, г. Москва, Крымская наб., 16

Координаты: 55.735971, 37.607838

Парк «Этнографическая деревня Бибирево»

Адрес: г. Москва, ул. Белозерская, 17Г

Координаты: 55.895276, 37.620413

Парк «Ангарские пруды»

Адрес: Россия, г. Москва, ул. Софьи Ковалевской, строение 8

Координаты: 55.878654, 37.530125

Парк «Алтуфьево»

Адрес: Россия, г. Москва, Вологодский пр-д.

Координаты: 55.907010, 37.580419

Парк «Терлецкий»

Адрес: Россия, г. Москва, ул. Металлургов, строение 7

Координаты: 55.764182, 37.811315

Измайловский Кремль

Адрес: Россия, г. Москва, Измайловское шоссе, дом 73Ж

Координаты: 55.794456, 37.749187

Отель «Гамма Измайлово»

Адрес: Россия, г. Москва, Измайловское шоссе д.71, корпус 4 г-д

Координаты: 55.791806, 37.749155

Зоогостиница и кинологический клуб «ГрумРФ»

Адрес: Россия, г. Москва, Рублёвское ш., 99

Координаты: 55.743062, 37.423148

Кафе «Техникум Атриум»

Адрес: Россия, г. Москва, ул. Земляной Вал, 33

Координаты: 55.757135, 37.658828

Ресторан «Эрти»

Адрес: Россия, г. Москва, Стремянный пер., 11

Координаты: 55.727749, 37.633260

Бар «Кабинет психолога»

Адрес: Россия, г. Москва, ул. Пятницкая, строение 1

Координаты: 55.740318, 37.628100

Эко — ферма Кузнецово в Кузнецово