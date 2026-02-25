Достижения.рф

Где провести время с питомцем в Москве и Подмосковье: лучшие dog-friendly бары, кофейни, отели, парки и экофермы

Фото: iStock/MaskaRad

Москва и Подмосковье предлагают множество мест, где можно насладиться временем на свежем воздухе вместе с вашими четвероногими друзьями. От парков и площадок для выгула до загородных отелей и кафе — выбор действительно велик. В материале «Радио 1» мы расскажем о лучших pet-friendly локациях, которые порадуют вас и вашего питомца.



Парк «Лефортовский»

Лефортовский парк — это исторический и природный памятник архитектуры, построенный в начале XVIII века. Здесь собаки могут свободно гулять, однако владельцам необходимо следить за чистотой и убирать за питомцами. В парке есть множество аллей, где можно бегать и наслаждаться свежим воздухом.

  • Адрес: Россия, г. Москва, ул. Красноказарменная, д.3
  • Координаты: 55.764559, 37.691065

Парк «Музеон»

Парк искусств «Музеон» — крупнейший музей скульптуры под открытым небом в России. Здесь установлено более 650 работ, и прогулка с собакой по этому культурному месту станет настоящим удовольствием. Не забудьте держать питомца на поводке.

  • Адрес: Россия, г. Москва, Крымская наб., 16
  • Координаты: 55.735971, 37.607838

Парк «Этнографическая деревня Бибирево»

Этнографическая деревня Бибирево — стилизованный парк, где можно насладиться атмосферой деревенской жизни. Просторная территория отлично подходит для прогулок с собаками.

  • Адрес: г. Москва, ул. Белозерская, 17Г
  • Координаты: 55.895276, 37.620413
Фото: iStock/Kerkez

Парк «Ангарские пруды»

Ангарские пруды — это зеленый оазис в Северном административном округе Москвы. Парк предлагает просторные аллеи и зоны для выгула собак, что делает его идеальным местом для семейного отдыха.

  • Адрес: Россия, г. Москва, ул. Софьи Ковалевской, строение 8
  • Координаты: 55.878654, 37.530125

Парк «Алтуфьево»

Парк «Алтуфьево» — уютное место для спокойных прогулок и активного отдыха. Здесь есть детские и спортивные площадки, а также специальные зоны для выгула собак.

  • Адрес: Россия, г. Москва, Вологодский пр-д.
  • Координаты: 55.907010, 37.580419

Парк «Терлецкий»

Терлецкий парк — это лесной массив площадью 141 гектар, расположенный в Восточном административном округе Москвы. Просторные тропинки и зелёные поляны делают его отличным местом для прогулок с питомцами.

  • Адрес: Россия, г. Москва, ул. Металлургов, строение 7
  • Координаты: 55.764182, 37.811315
Фото: iStock/oatawa

Измайловский Кремль

Измайловский Кремль — это культурно-развлекательный комплекс, где разрешено гулять с собаками. Вы сможете насладиться атмосферой исторических деревянных построек и сделать красивые фотографии на память.

  • Адрес: Россия, г. Москва, Измайловское шоссе, дом 73Ж
  • Координаты: 55.794456, 37.749187

Отель «Гамма Измайлово»

Отель «Гамма Измайлово» принимает гостей с питомцами до 5 кг без дополнительной платы. Условия проживания включают наличие ветпаспорта и переноски для собаки.

  • Адрес: Россия, г. Москва, Измайловское шоссе д.71, корпус 4 г-д
  • Координаты: 55.791806, 37.749155

Зоогостиница и кинологический клуб «ГрумРФ»

Эта зоогостиница предлагает услуги передержки для собак разных пород и занимается их дрессировкой. Также предоставляются услуги зоотакси и фотосъемки.

  • Адрес: Россия, г. Москва, Рублёвское ш., 99
  • Координаты: 55.743062, 37.423148
Фото: iStock/Tatomm

Кафе «Техникум Атриум»

Кафе «Техникум» — современное гастробистро в центре большого города, которое приглашает гостей с собаками любого размера. Это совместный проект ресторатора Бориса Зарькова, бренд-шефа Владимира Мухина и гастронавта Михаила Друяна. Здесь представлены гастрономические идеи, которые принесли White Rabbit Family мировую известность.

  • Адрес: Россия, г. Москва, ул. Земляной Вал, 33
  • Координаты: 55.757135, 37.658828

Ресторан «Эрти»

Ресторан «Эрти» также рад видеть гостей с собаками любого размера. При бронировании стола сообщите сотруднику о вашем питомце — он подберет наилучший вариант размещения.

  • Адрес: Россия, г. Москва, Стремянный пер., 11
  • Координаты: 55.727749, 37.633260

Бар «Кабинет психолога»

Бар «Кабинет психолога» приглашает с собаками любого размера. Это уютное место для своих в историческом здании на Пятницкой улице — идеальное место для расслабления и общения.

  • Адрес: Россия, г. Москва, ул. Пятницкая, строение 1
  • Координаты: 55.740318, 37.628100
Фото: iStock/Ирина Мещерякова

Эко — ферма Кузнецово в Кузнецово

Создан для комфортного отдыха в окружении дикого леса, где рядом находится река Нудоль, церковь Архангела Михаила и Свято-Троицкий Александро-Невский женский монастырь.На территории гостевого дома находятся четыре бревенчатых корпуса, построенные в соответствии с традициями русской архитектуры. Можно приехать с домашним питомцем.

  • Адрес: Россия, Московская область, Кузнецово, 34
  • Кординаты: 56.125092,36.648355
Дарья Осипова

