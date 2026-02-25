Аграрии смогут компенсировать до 100% затрат на логистику
26 февраля 2026 года на цифровой платформе «Мой экспорт» стартует прием заявок на компенсацию части затрат на транспортировку продукции агропромышленного комплекса. Об этом сообщает Российский экспортный центр.
Мера господдержки реализуется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и направлена на наращивание несырьевого неэнергетического экспорта. Получатели смогут компенсировать от 25% до 100% фактически понесенных расходов на перевозку продукции АПК.
К отбору принимаются затраты на транспортировку, осуществленную в III–IV кварталах 2025 года, а также в I–II кварталах 2026 года. Прием заявок продлится до 1 августа 2026 года до 18:00 мск. Документы принимаются исключительно в электронном виде через платформу «Мой экспорт».
В РЭЦ отмечают, что программа позволит экспортерам оптимизировать логистические расходы и повысить конкурентоспособность российской продукции на мировом рынке. Подробная информация о правилах предоставления компенсаций и перечне необходимых документов размещена на официальном сайте центра.
