«Циклон с Атлантики»: Синоптик рассказал о погоде до начала марта в Москве и области

25 февраля 2026, 14:04

Синоптик Варакин: в ближайшие дни осадки прекратятся

Фото: iStock/AlexImages

В Москве зафиксирован абсолютный рекорд высоты снежного покрова. Утром 25 февраля сугробы на главной метеостанции ВДНХ достигли 73 сантиметров, превысив предыдущее достижение 24-го года.





Советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин в эфире «Радио 1» заявил, что интенсивность осадков идет на спад. В ближайшие часы выпадет еще не более 2–3 мм, что составляет около 10% от месячной нормы.





«У нас второй день абсолютный рекорд суточный по высоте снега. Ближайшие дни, 26 и 27 февраля, пройдут преимущественно без осадков, однако сохранится сильная гололедица. Температурные качели будут зависеть от района Подмосковья. Ночью в Москве ожидается до -8°C, по области столбики термометров могут опускаться до -11°C», — сказал он.

«28-го ожидается до +3 в центре Москвы, по области от -1 до +4, юго-западный уже ветер. Сильная гололедица», — предупредил Юрий Варакин.