«Циклон с Атлантики»: Синоптик рассказал о погоде до начала марта в Москве и области

Синоптик Варакин: в ближайшие дни осадки прекратятся
Фото: iStock/AlexImages

В Москве зафиксирован абсолютный рекорд высоты снежного покрова. Утром 25 февраля сугробы на главной метеостанции ВДНХ достигли 73 сантиметров, превысив предыдущее достижение 24-го года.



Советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин в эфире «Радио 1» заявил, что интенсивность осадков идет на спад. В ближайшие часы выпадет еще не более 2–3 мм, что составляет около 10% от месячной нормы.

«У нас второй день абсолютный рекорд суточный по высоте снега. Ближайшие дни, 26 и 27 февраля, пройдут преимущественно без осадков, однако сохранится сильная гололедица. Температурные качели будут зависеть от района Подмосковья. Ночью в Москве ожидается до -8°C, по области столбики термометров могут опускаться до -11°C», — сказал он.
По его словам, переломным моментом станет 28 февраля. К столичному региону подойдет циклон с Атлантики, который принесет с собой мокрый снег и дождь.

«28-го ожидается до +3 в центре Москвы, по области от -1 до +4, юго-западный уже ветер. Сильная гололедица», — предупредил Юрий Варакин.

Он добавил, что резких похолоданий в первой декаде марта пока не ожидается. Благодаря устойчивому западно-восточному переносу воздуха, до 6 марта температурный фон будет выше климатической нормы на 2–3 градуса.

Анастасия Панченко

