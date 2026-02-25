Совфед постановил принять ряд законов по обеспечению защиты прав потребителей
Совет Федерации постановил принять ряд законов по обеспечению защиты прав потребителей. Об этом говорится в соответствующем документе верхней палаты парламента.
Уточняется, что меры приняли в условиях возникновения новых биологических угроз, внешнего санкционного давления, изменения структуры мировой торговли, а также цифровой трансформации потребительского рынка. Таким образом российские власти реализуют комплекс мер, направленных в том числе на сохранение и укрепление здоровья населения.
Согласно федеральному проекту «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)» сформировали систему, обеспечивающую оперативное выявление и реагирование на угрозы биологической безопасности людей. В 2025 году отметили снижение уровня заболеваемости по 39 формам инфекционных и паразитарных болезней.
Во всех пунктах пропуска через госграницу РФ внедрили автоматизированную информационную систему выявления и оценки рисков, связанных с завозом опасных инфекционных болезней, и санитарного контроля пассажиров «Периметр». Она позволяет осуществлять оценку эпидемиологических рисков в режиме реального времени. Благодаря эффективной организации санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска своевременно выявляются случаи завоза опасных инфекционных болезней и предотвращается их распространение на территории страны.
