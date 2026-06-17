«Генетическая лотерея и гормоны»: Врач рассказала, кто находится в группе риска по мигрени
Врач Тен: женщины болеют мигренью в три раза чаще мужчин
Почему одни люди живут спокойно, не зная, что такое пульсирующая боль, а другие вынуждены планировать свою жизнь, оглядываясь на вероятность приступа? Оказывается, склонность к мигрени закладывается в генах, а пол человека играет решающую роль в частоте атак.
Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики «Видновской клинической больницы» Зарема Тен в беседе с «Радио 1» заявила, что тема наследственности стала одной из ключевых, потому что мигрень считается «семейным» заболеванием: передается не сама боль, а особый тип реакции мозга на раздражители.
«Мигрень — это одно из самых семейных неврологических заболеваний. Если у отца и у матери наблюдается мигрень, то вероятность возникновения её у ребёнка достигает 90%. Передается именно предрасположенность к определенной реакции мозга на триггеры», — отметила она.
По словам эксперта, дебют заболевания чаще всего приходится на подростковый период, когда происходит гормональная перестройка. Особенно остро вопрос стоит перед женщинами, статистика показывает, что представительницы прекрасного пола страдают от мигрени намного чаще.
«К сожалению, женщины страдают мигренью в два-три раза чаще мужчин. В репродуктивный период на одного мужчины приходится три с половиной женщины. Гормоны, колебания уровня — вот что провоцирует эту боль», — поделилась Тен, добавив с улыбкой, что мужчинам стоит бережнее относиться к своим спутницам.