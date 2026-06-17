«Генетическая лотерея и гормоны»: Врач рассказала, кто находится в группе риска по мигрени

17 июня 2026, 11:59

Врач Тен: женщины болеют мигренью в три раза чаще мужчин

Фото: iStock/fizkes

Почему одни люди живут спокойно, не зная, что такое пульсирующая боль, а другие вынуждены планировать свою жизнь, оглядываясь на вероятность приступа? Оказывается, склонность к мигрени закладывается в генах, а пол человека играет решающую роль в частоте атак.





Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики «Видновской клинической больницы» Зарема Тен в беседе с «Радио 1» заявила, что тема наследственности стала одной из ключевых, потому что мигрень считается «семейным» заболеванием: передается не сама боль, а особый тип реакции мозга на раздражители.





«Мигрень — это одно из самых семейных неврологических заболеваний. Если у отца и у матери наблюдается мигрень, то вероятность возникновения её у ребёнка достигает 90%. Передается именно предрасположенность к определенной реакции мозга на триггеры», — отметила она.

«К сожалению, женщины страдают мигренью в два-три раза чаще мужчин. В репродуктивный период на одного мужчины приходится три с половиной женщины. Гормоны, колебания уровня — вот что провоцирует эту боль», — поделилась Тен, добавив с улыбкой, что мужчинам стоит бережнее относиться к своим спутницам.