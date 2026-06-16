«Не просто болит голова»: Врач рассказала, как отличить мигрень от обычного недомогания

16 июня 2026, 17:55

Врач Тен: при мигрени человек не может встать с кровати

Фото: iStock/AntonioGuillem

Головная боль знакома каждому, но далеко не всегда это безобидный симптом переутомления. Иногда за пульсацией в виске скрывается серьезное неврологическое заболевание, которое требует совершенно иного подхода. Как понять, что ваша боль — это именно мигрень, и почему при ней нельзя «просто потерпеть»?





Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики «Видновской клинической больницы» Зарема Тен в беседе с «Радио 1» заявила, что главное отличие кроется в природе состояния.





«Мигрень — это самостоятельное заболевание, а не просто симптом. В отличие от привычной головной боли, которая возникает из-за усталости, мигрень имеет яркие клинические проявления. При мигрени боль пульсирующая, она часто охватывает одну половину головы и может быть очень сильной», — пояснила она.

«При мигрени человек буквально в лёжку, он не может встать. При наклонах боль усиливается. А при обычной головной боли мы такого не наблюдаем. Еще появляются сопутствующие симптомы: тошнота, рвота, светобоязнь и звукобоязнь, которых при напряжении просто нет», — добавила врач.