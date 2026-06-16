«Не можем сказать себе: «Не нервничай»: врач-трихолог рассказала, как остановить выпадение волос
Трихолог Билык: волосы выпадают из-за отсроченной реакции организма на стресс
Выпадение волос никогда не бывает внезапным — просто тревожные сигналы организма мы часто замечаем слишком поздно. Почему последствия стресса и болезней «аукаются» только через полгода, как отличить норму от патологии и что делать, чтобы не пропустить первые звоночки?
Об этом в подкасте «Меня бесит» Студии Р1 рассказала врач-трихолог Анна Билык.
Как организм вводит нас в заблуждениеВы переболели гриппом, пережили тяжелое расставание, пропили курс антибиотиков. Живете дальше и не замечаете ничего необычного. А спустя полгода вдруг обнаруживаете, что на расческе остаются пучки волос. Именно этот временной разрыв и сбивает с толку.
«Последствия есть всегда. Просто мы не всегда их отслеживаем, потому что изменения видны через четыре–шесть месяцев. Человек уже не свяжет усиленное выпадение с той самой инфекцией или стрессом», — объясняет специалист.Так и рождается ощущение, что волосы «посыпались ни с того ни с сего». На деле спусковой крючок был нажат задолго до того, как проблема стала заметной.
Почему опасна стратегия «само пройдет»Острое диффузное выпадение «телогеновое» действительно может прекратиться без вмешательства врача. А может и перерасти в хроническую форму, справиться с которой самостоятельно уже невозможно.
Поэтому стратегия «подожду, может, само пройдет» — это лотерея с высокими ставками. Особенно если выпадение длится дольше двух-трех месяцев или уже случалось раньше.
Кто главный враг волосНа вопрос, правда ли, что мужчины лысеют от успеха, а женщины — от разводов, Билык отвечает однозначно: в основе всего лежит стресс. С первой частью утверждения она не согласна, а вот со второй — полностью.
Причем стрессом для организма становится не только нервное потрясение. Это и любая вирусная инфекция, и курс антибиотиков, и хроническое заболевание, и даже перегрев на солнце.
«Мы не можем гарантировать, что на постоянной основе избавимся от стресса. Не можем встать утром и сказать себе: «Не нервничай», — констатирует врач.А раз так — выход один: профилактика. Базовый уход, внимание к коже головы и своевременная реакция на первые изменения.
Мелочи, которые решают всеЛетом мало кто носит панамы, зимой — ходят в слишком тонких шапках. Казалось бы, мелочи, но именно из них складываются большие проблемы. Перепады температур, парниковый эффект от головных уборов, палящее солнце — всё это влияет на состояние волос.
«Сейчас жара, мало кто в шляпах. Если через четыре месяца начнётся усиленное выпадение, свяжут ли они это с прогулкой без шляпы? Думаю, нет. А надо бы», — говорит специалист.Сезонное выпадение действительно существует, и его причины часто лежат на поверхности — в пренебрежении к защите.
Простые правила для здоровых волос
- Держите в уме отсрочку. Любой стресс, болезнь или прием лекарств могут «аукнуться» уже через несколько месяцев. Будьте особенно внимательны к себе в этот период.
- Не ждите чуда. Если выпадение длится дольше двух-трех месяцев или усиливается — это повод обратиться к трихологу.
- Прислушивайтесь к сигналам. Сухость кожи головы, зуд, перхоть, изменение структуры волос — все это первые звоночки.
- Защищайте голову. Летом надевайте шляпу или панаму, зимой — дышащую шапку. Ультрафиолет и температурные качели — серьезные враги волос.
- Уделяйте профилактике пять–десять минут в день. Массаж кожи головы, бережное мытье и правильный уход способны предотвратить большие проблемы.
- Благодарите за то, что есть. Такая практика снижает тревогу, а тревога — один из главных триггеров выпадения.
Коротко о важномМы привыкли думать, что волосы выпадают внезапно, но за каждым «вдруг» стоит отсроченная реакция, которую мы не замечаем, и цепь событий, которую не отслеживаем.
«Мы не можем убрать стресс из жизни. Но мы можем на постоянном фоне уделять немного времени уходу. И таким образом профилактировать ту степень тяжести выпадения, которая может случиться», — резюмирует Билык.Волосы — не просто про красоту. Это маркер здоровья, индикатор того, насколько внимательно мы к себе относимся. Совет «носи панаму» звучит до смешного просто, но может спасти ваши нервы и волосы.