«Не можем сказать себе: «Не нервничай»: врач-трихолог рассказала, как остановить выпадение волос

16 июня 2026, 14:22

Трихолог Билык: волосы выпадают из-за отсроченной реакции организма на стресс

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Выпадение волос никогда не бывает внезапным — просто тревожные сигналы организма мы часто замечаем слишком поздно. Почему последствия стресса и болезней «аукаются» только через полгода, как отличить норму от патологии и что делать, чтобы не пропустить первые звоночки?





Содержание Как организм вводит нас в заблуждение Почему опасна стратегия «само пройдет» Кто главный враг волос Мелочи, которые решают все Простые правила для здоровых волос Коротко о важном



Об этом в подкасте «Меня бесит» Студии Р1 рассказала врач-трихолог Анна Билык.



Как организм вводит нас в заблуждение

«Последствия есть всегда. Просто мы не всегда их отслеживаем, потому что изменения видны через четыре–шесть месяцев. Человек уже не свяжет усиленное выпадение с той самой инфекцией или стрессом», — объясняет специалист.

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Почему опасна стратегия «само пройдет»

Кто главный враг волос

«Мы не можем гарантировать, что на постоянной основе избавимся от стресса. Не можем встать утром и сказать себе: «Не нервничай», — констатирует врач.

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Мелочи, которые решают все

«Сейчас жара, мало кто в шляпах. Если через четыре месяца начнётся усиленное выпадение, свяжут ли они это с прогулкой без шляпы? Думаю, нет. А надо бы», — говорит специалист.

Простые правила для здоровых волос

Держите в уме отсрочку. Любой стресс, болезнь или прием лекарств могут «аукнуться» уже через несколько месяцев. Будьте особенно внимательны к себе в этот период.

Не ждите чуда. Если выпадение длится дольше двух-трех месяцев или усиливается — это повод обратиться к трихологу.

Прислушивайтесь к сигналам. Сухость кожи головы, зуд, перхоть, изменение структуры волос — все это первые звоночки.

Защищайте голову. Летом надевайте шляпу или панаму, зимой — дышащую шапку. Ультрафиолет и температурные качели — серьезные враги волос.

Уделяйте профилактике пять–десять минут в день. Массаж кожи головы, бережное мытье и правильный уход способны предотвратить большие проблемы.

Благодарите за то, что есть. Такая практика снижает тревогу, а тревога — один из главных триггеров выпадения.

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Коротко о важном

«Мы не можем убрать стресс из жизни. Но мы можем на постоянном фоне уделять немного времени уходу. И таким образом профилактировать ту степень тяжести выпадения, которая может случиться», — резюмирует Билык.