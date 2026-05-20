«Генетика — не приговор»: Врач объяснила, влияют ли БАДы на долголетие
«У меня вся семья гипертоники, и меня ждёт то же самое», «Моя бабушка умерла от диабета, значит, это передалось и мне» — такие рассуждения можно услышать от многих. Люди воспринимают наследственность как приговор, списывая на генетику лишний вес, высокий холестерин, болезни сердца и раннее старение.
Кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» не согласилась с этим, отметив, что генетика — это не приговор, а карта местности. Если знать свои уязвимые места, можно выстроить питание и образ жизни так, чтобы «обмануть» гены.
«Нужно знать свои генетические особенности, смотреть, где полиморфизмы и мутации. Генетика нам нужна не для того, чтобы мы умели ей управлять. Когда мы плывём по течению и ничего не делаем, не занимаемся своими слабыми сторонами здоровья — проигрываем. Поэтому генетику надо знать и надо делать этот тест в обязательном порядке», — сказала она.
По словам эксперта, знание своих генетических «слабых звеньев» — например, предрасположенности к нарушению углеводного обмена, склонности к накоплению «плохого» холестерина или особенностям метаболизма фолиевой кислоты — позволяет точечно корректировать рацион и физические нагрузки.
«Представьте, что генетический тест показал у вас полиморфизм гена MTHFR, который отвечает за усвоение фолиевой кислоты и витаминов группы B. Зная это, вы не будете просто пить стандартные поливитамины — вы подберете особую форму фолатов, которые усвоятся правильно. Или тест выявил склонность к железодефициту — значит, вы будете сознательно включать в рацион красное мясо и субпродукты, которые для других людей могут быть избыточны. Это и есть управляемая генетика, а не фатализм. Гены — это не жесткий сценарий, а лишь предрасположенности», — объяснила Мойсенко.
Она добавила, что, зная свою генетику и имея на руках полную картину своих слабых мест, многие люди ищут самый короткий путь к здоровью — замену обычной еды биологически активными добавками. Существует целое движение биохакеров, которые практикуют экстремально низкокалорийное питание: 500–600 килокалорий в день, в основном из зелени и небольшого количества овощей, а всё остальное — белок, жиры, витамины и минералы — они добирают из БАДов и белковых коктейлей.
«БАДы БАДам — рознь. На сегодняшний день на нашем рынке присутствует их огромное количество, и люди полагают, что они могут действительно заменить пищу. Это неправильно, потому что есть микробиота. То есть сообщества бактерий, грибов и других микроорганизмов, которые живут в нашем кишечнике. БАДами их не накормишь, потому что они — лишь проводники, которые перетаскивают витаминно-минеральные комплексы уже непосредственно из кишки в клетку для проведения биохимии», — резюмировала врач.