В Пушкине выбрали «Миссис Долголетие — 2026»
Конкурс «Миссис Долголетие — 2026» провели в Пушкине 5 марта — в преддверии Международного женского дня. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие организовала «серебряный» волонтёр Анна Фетисова. Соревнования проходили в пяти номинациях: «Миссис Элегантность». «Миссис Артистизм», «Миссис Эрудиция» «Миссис Творчество» и «Миссис Талант».
Корону победительницы получила 82-летняя Нина Шумкова. Жюри покорило её чувство юмора и неиссякаемая энергия.«Каждая из участниц смогла проявить свои способности и индивидуальность и зарядить зрителей позитивом», — говорится в сообщении.
