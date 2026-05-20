«Сдерживают процессы старения»: врач назвала факторы, влияющие на продолжительность жизни

20 мая 2026, 10:20

Врач Чернышова: спорт и правильное питание увеличивают продолжительность жизни

На сегодняшний день продолжительность жизни стремительно увеличивается из-за инновационных методов лечения, а также здорового образа жизни. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.





По ее словам, современная медицина способна лечить заболевания, которые раньше ухудшали качество жизни человека и сокращали ее. Кроме того, медицинское оборудование позволяет выявлять опасные заболевания на ранней стадии.



Врач добавила, что в последние годы люди начали внимательнее относиться к своему здоровью. Они занимаются спортом, правильно питаются и отказываются от вредных привычек.





«Все эти факторы благоприятно отражаются на качестве и продолжительности жизни, а также позволяют сдержать процессы старения. Можно сравнить это с заботой об автомобиле: чем чаще человек привозит машину на ТО и выбирает лучшее топливо, тем дольше она ему прослужит», — сказала Чернышова в разговоре с «Вечерней Москвой».