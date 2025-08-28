Врач рассказала, какие три добавки обеспечивают долголетие
Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева назвала пять добавок с клинически подтвержденной эффективностью для продления здоровой жизни: магний, креатин, Омега-3, NMN и витамин D.
По словам Ткачевой, креатин, известный в спортивной медицине, поддерживает мышечную массу и энергию у пожилых людей. Омега-3 жирные кислоты влияют на сердечно-сосудистую систему, воспалительные маркеры и когнитивные функции. Магний особенно важен с возрастом для метаболизма, качества сна и устойчивости к стрессам.
NMN (никотинамид мононуклеотид) работает на клеточном уровне как прекурсор NAD+, поддерживая митохондрии и восстановление тканей. Витамин D продолжает изучаться в контексте иммунной функции и плотности костей.
Ткачева подчеркнула, что добавки — лишь часть стратегии долголетия, которая должна включать питание, движение и контроль хронических заболеваний.
