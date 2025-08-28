Врач рассказала, какие три добавки обеспечивают долголетие

28 августа 2025, 03:58

Врач назвала магний, креатин и Омега-3 добавками для долголетия

Фото: Istock/demaerre

Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева назвала пять добавок с клинически подтвержденной эффективностью для продления здоровой жизни: магний, креатин, Омега-3, NMN и витамин D.