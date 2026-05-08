Георгиевская лента: история символа воинской славы, народная акция памяти и закон, впервые закрепивший ее особый статус в России
Георгиевская лента много лет остается одним из главных символов Дня Победы, который отмечают 9 мая. Ее можно увидеть на торжественных акциях и памятных встречах. При этом важно помнить: такой знак уважения нужно носить аккуратно и уместно. Что означает Георгиевская лента, история возникновения символа и значение ее цветов – в материале «Радио 1».
История Георгиевской лентыГеоргиевская лента прошла долгий путь через разные эпохи. Она появилась в Российской империи, исчезла после революции, вернулась в годы Великой Отечественной войны и сохранилась в современной России. При этом ее внешний вид почти не изменился, а значение со временем стало шире.
Начало традицииИстория этого символа началась в 1769 году. Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца. Эта награда стала одной из главных в Российской империи и отмечала выдающиеся военные заслуги. К ордену прилагалась лента с тремя черными и двумя желтыми полосами. Позже желтый цвет сменился на оранжевый. Такое сочетание связывали с дымом и пламенем. Награда имела четыре степени. Первой ее получила сама императрица. Обладатели ордена также получали пожизненное жалование, которое могли передавать потомкам.
Символ приходит в армиюВ 1807 году власти ввели знак отличия Военного ордена. Он предназначался для нижних чинов. Позже награду стали называть Георгиевским крестом. С этого момента традиция вышла за рамки офицерской среды. Черно-оранжевая лента стала знаком личной храбрости не только для командиров, но и для рядовых солдат. Именно на ней носили Георгиевский крест.
После революции и в годы войныВ 1917 году новая власть отменила царские награды. Вместе с ними исчезли орден Святого Георгия и его отличительный знак. Однако через несколько десятилетий знакомые цвета вернулись. Во время Великой Отечественной войны их использовали уже под названием гвардейской ленты. Вскоре она вошла в состав ордена Славы. Им награждали бойцов за мужество и боевые подвиги. Такую же ленту включили в оформление медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Ее также использовали и в других наградах того времени.
Возвращение в современной РоссииВ конце XX века исторический символ вновь занял важное место в наградной системе страны. 2 марта 1992 года Президиум Верховного Совета РСФСР восстановил орден Святого Георгия и знак отличия «Георгиевский крест». Следующий шаг сделали уже в наши дни. В 2022 году в России приняли федеральный закон № 579-ФЗ «О Георгиевской ленте».
Как выглядитГеоргиевская лента — это двухцветный знак с пятью равными полосами. На ней чередуются три черные и две оранжевые линии. Оранжевый и желтый оттенки считают равнозначными, потому что оба связаны с цветом золота. Ленты, которые волонтеры раздают во время памятной акции, сохраняют ту же узнаваемую гамму. При этом они не копируют наградные образцы орденов и медалей. Их главная задача — напомнить о празднике и подчеркнуть связь между поколениями.
Что означает Георгиевская лентаУ Георгиевской ленты есть несколько объяснений, которые раскрывают смысл ее цветов. Одна из самых известных трактовок — «дым и пламя». Историки отмечают, что такой образ появился не случайно. Еще в XVIII веке документы об ордене связывали черный и оранжевый с воинской доблестью и боевым подвигом. Есть и религиозное объяснение. По этой версии, темные полосы напоминают о гибели Святого Георгия. Светлые линии, желтые или оранжевые, говорят о его возрождении. Еще один подход связан с символикой Российской империи. Исследователи напоминают, что на старом гербе изображали черного двуглавого орла на золотом фоне. Отсюда и появилась черно-желтая версия описания ленты. Сегодня федеральный закон № 579-ФЗ закрепляет оранжевый оттенок как нормативный.
Где получить георгиевскую ленту в 2026 годуПеред Днем Победы георгиевские ленты традиционно раздают бесплатно. Взять их может любой желающий. В 2026 году акция началась 22 апреля и продлится до 9 мая. Главным организатором выступает движение «Волонтеры Победы». Добровольцы работают в городах и поселках по всей стране. Они вручают ленты лично и объясняют, как правильно их носить. Вместе с символом участники акции получают памятку с его историей и основными рекомендациями.
Председатель Центрального штаба движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко напомнила, что георгиевскую ленту лучше всего носить на груди, у сердца. По ее словам, именно так люди выражают уважение к памяти героев. В 2026 году к акции присоединились партия «Единая Россия» и РЖД. Благодаря этому мест раздачи стало больше. Ленты выдают у мемориалов, рядом с храмами, в Русских домах и культурных центрах. Их также можно получить во время церемоний возложения цветов.
Как правильно носить георгиевскую лентуТем, кто хочет добавить георгиевскую ленту к праздничному образу, стоит закрепить ее слева на груди, ближе к сердцу. Подойдет и лацкан пиджака или пальто. Ленту можно аккуратно сложить галочкой, петлей или бантом. Эксперты не советуют крепить ее на сумку, рюкзак или кошелек. Не стоит повязывать ленту на запястье. Неуместно размещать ее на машине, мотоцикле или других вещах. Также не следует использовать символ как украшение для прически.
Закон отдельно запрещает применять георгиевскую ленту в коммерческих целях. Важно помнить и об ответственности за надругательство над символами воинской славы. За такое нарушение грозит крупный штраф — сумма может достигать нескольких миллионов рублей.
Можно:
- носить слева на груди, у сердца;
- крепить на лацкан пиджака или пальто;
- размещать на воротнике или плече;
- складывать галочкой, петлей или бантом.
Не рекомендуется:
- вешать на сумку, рюкзак или кошелек;
- повязывать на запястье;
- крепить на автомобиль и другой транспорт;
- использовать как элемент прически.
Запрещено законом:
- применять георгиевскую ленту в коммерческих целях.
Интересные фактыС георгиевской лентой связано немало интересных фактов. Одна из версий объясняет ее цвета так: черные полосы означают гибель Святого Георгия, а желтые или оранжевые — его возвращение к жизни. Этот символ не раз становился частью рекордов. Весной 2025 года в Нижегородской области участники акции подняли в небо на воздушном шаре полотно длиной 80 метров. Несколькими годами ранее в Крыму, на месте первого партизанского боя, развернули еще более длинную ленту — 160 метров.
Акция «Георгиевская ленточка» с самого начала вызвала большой отклик. В 2005 году волонтеры раздали в одной только Москве более 800 тысяч лент. Сейчас к ней каждый год присоединяются миллионы людей в России и десятках других стран.