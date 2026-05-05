Эстонский премьер отпразднует День Победы на границе с Россией
Премьер‑министр Эстонии Кристен Михал посетит Нарву 9 мая, чтобы принять участие в концерте по случаю Дня Европы. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.
Праздничные мероприятия пройдут на Рыночной и Стокгольмской площадях, которые расположены неподалеку от российской границы. Вместе с главой правительства в город приедет и комиссар Европейского союза по вопросам равенства поколений, молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф.
Как писала ранее газета Postimees, эстонский туроператор Hansareisid организовал экскурсионные поездки в Нарву и приграничные с Россией районы на 9 мая. Туры позволят желающим стать свидетелями празднования Дня Победы.
