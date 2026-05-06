Москвичам рассказали о погоде на День Победы

06 мая 2026, 12:19

Синоптик Ильин: Жара в Москве продержится до 7 мая

В столичном регионе после рекордного тепла ожидается резкое снижение температуры воздуха. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





По его прогнозу, жаркая погода в Москве продержится до 7 мая включительно. Столбики термометров местами покажут до +28 °С, что выше климатической нормы. Также будут идти локальные дожди.





«Однако в пятницу, 8 мая, в погоде случится резкий перелом. В Москву придет холодный атмосферный фронт, который обвалит температуру воздуха до +17…+19 °С в столице и +14…+19 °С — по области. В пятницу также не исключены грозы», — сказал Ильин «Вечерней Москве».

«Праздничные дни 10 и 11 мая также пройдут с переменной облачностью и осадками — по интенсивности они ожидаются от небольшого до умеренного дождя. Температура останется близкой к климатической норме, примерно такой же, как в День Победы: в пределах +13…+18 °С», — уточнила синоптик.