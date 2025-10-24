Педагог объяснила, что будут изучать школьники на новом предмете «Духовно-нравственная культура России»
Педагог Несмелова: новый предмет в школе делает акцент на нравственных основах
С 1 сентября 2026 года школьная программа пополнится новым курсом — «Духовно-нравственная культура России». Как подчеркивают разработчики, знания, полученные на этих уроках, будут носить метапредметный характер и органично впишутся в изучение истории, литературы и обществознания. При этом предмет не планируют включать в единый госэкзамен.
Доцент кафедры методики преподавания истории МПГУ, кандидат педагогических наук Марина Несмелова в беседе с «Радио 1» рассказала, что цель этого предмета — формирование у обучающихся традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
«Мы считаем, что в этом новом школьном предмете ценности будут раскрываться через изучение жизненного пути отечественных, государственных, общественных деятелей, выдающихся представителей нашей культуры, ученых, военных, в том числе героев Специальной Военной Операции», — пояснила она.
По словам эксперта, введение курса именно сейчас не случайно и отвечает запросу времени.
«Наша страна переживает сейчас довольно трудный, переломный момент истории, и абсолютно правильно повернулось и государство, и общество к традиционным российским ценностям, которые лежат в основе нашей цивилизации. Мы должны думать о суверенитете во всех его проявлениях, и система ценностей — это как раз ее фундамент», — отметила Несмелова.
В отличие от ранее существовавшего предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России», новый курс делает акцент не на культурных достижениях, а на нравственных основах.
«Теперь мы говорим о нравственных основах единого российского общества. Этот предмет крайне важен: о поведении, поступках людей, их оценке, об отношении ученика к этим поступкам, о вкладе каждого человека в общее процветание нашей страны, о служении Отечеству», — подчеркнула кандидат педагогических наук.
Особенностью курса станут и учебные материалы. Как сообщила представитель авторского коллектива, учебник будет состоять из рассказов о конкретных людях и их поступках, в которых ярко проявляются ценности. В качестве примера Марина Леонидовна привела историю Николая Путилова, построившего в Крымскую войну флотилию для защиты Петербурга.
Преподавать «Духовно-нравственную культуру России» будут учителя истории, что является принципиальной позицией Минпросвещения. Для них разработают специальные курсы повышения квалификации. Оценка знаний по этому предмету также будет иметь свою специфику: наряду с проверкой формализованного компонента, педагогам предстоит найти инструменты для оценки воспитательных результатов.