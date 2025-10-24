Педагог объяснила, что будут изучать школьники на новом предмете «Духовно-нравственная культура России»

24 октября 2025, 17:47

Педагог Несмелова: новый предмет в школе делает акцент на нравственных основах

Фото: iStock/sengchoy

С 1 сентября 2026 года школьная программа пополнится новым курсом — «Духовно-нравственная культура России». Как подчеркивают разработчики, знания, полученные на этих уроках, будут носить метапредметный характер и органично впишутся в изучение истории, литературы и обществознания. При этом предмет не планируют включать в единый госэкзамен.





Доцент кафедры методики преподавания истории МПГУ, кандидат педагогических наук Марина Несмелова в беседе с «Радио 1» рассказала, что цель этого предмета — формирование у обучающихся традиционных российских духовно-нравственных ценностей.





«Мы считаем, что в этом новом школьном предмете ценности будут раскрываться через изучение жизненного пути отечественных, государственных, общественных деятелей, выдающихся представителей нашей культуры, ученых, военных, в том числе героев Специальной Военной Операции», — пояснила она.

«Наша страна переживает сейчас довольно трудный, переломный момент истории, и абсолютно правильно повернулось и государство, и общество к традиционным российским ценностям, которые лежат в основе нашей цивилизации. Мы должны думать о суверенитете во всех его проявлениях, и система ценностей — это как раз ее фундамент», — отметила Несмелова.

«Теперь мы говорим о нравственных основах единого российского общества. Этот предмет крайне важен: о поведении, поступках людей, их оценке, об отношении ученика к этим поступкам, о вкладе каждого человека в общее процветание нашей страны, о служении Отечеству», — подчеркнула кандидат педагогических наук.