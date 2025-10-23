Начался прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных центров «Место молодых»
Активная позиция и профессионализм создают условия для самореализации молодёжи, формируют комфортную среду и раскрывают потенциал будущего поколения.
Чтобы отметить и поддержать лучшие площадки для молодёжной самореализации на всероссийском уровне, открыт приём заявок на Всероссийский конкурс молодёжных центров «Место молодых».
Заявку нужно подать через ФГАИС «Молодёжь России» и одновременно опубликовать конкурсные материалы в сетях молодёжного центра и региона (кроме презентации о центре).
Обязательные хештеги в публикациях: #МестоМолодых2025 и #Росмолодежь.
Среди требуемых материалов: горизонтальное обзорное видео (от лица молодёжи) на одну-две минуты, вертикальное видео до одной минуты. Презентация о центре (до восьми слайдов).
Каждая заявка оценивается по десяти критериям (максимум 75 баллов):
Соответствие деятельности центра направлениям молодёжной политики (0–10 баллов), креативность, инновационность и оригинальность работы центра, актуальность центра для молодёжи, наполненность, функциональность и комфорт пространств, наличие партнёрских площадок, трансляция традиционных духовно-нравственных ценностей и наличие воспитывающих пространств в оформлении, доля молодёжи муниципалитета/региона, охваченной деятельностью центра, полнота, ясность и системность представленных материалов, качество и креативность.
Приём заявок идет до 10 ноября 2025 года. Подать их и загрузить материалы нужно по ссылке.
Оценка экспертной командой будет происходить в период с 10-21 ноября 2025 года.
Торжественное объявление победителей на Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых» с номинацией «Молодёжная столица России» состоится 19 декабря 2025 года.
