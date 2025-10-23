ПФКИ открыл приём заявок на второй грантовый конкурс 2026 года
С 15 октября по 2 декабря 2025 года проходит заявочная кампания второго основного грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) на 2026 год, сообщает пресс-служба организации.
Подать проект можно до 23:30 2 декабря. Участвовать в конкурсе могут некоммерческие организации (за исключением государственных учреждений, корпораций и политических партий), коммерческие структуры, муниципальные учреждения и предприятия, а также индивидуальные предприниматели.
Фонд рассматривает проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Среди направлений — академическое и современное искусство, кросскультурные и сетевые инициативы, фестивали, премии, образовательные и наставнические программы, стартапы и проекты по поддержке молодых талантов.
ПФКИ поддерживает инициативы, направленные на сохранение исторического и культурного наследия, укрепление традиционных ценностей и развитие творческого потенциала граждан. Заявки принимаются по 12 направлениям, включая «Культурный код», «Единство с судьбой России», «Крепкая семья» и другие.
Победители получат гранты на реализацию своих проектов в 2026 году. Подробные условия участия размещены на официальном сайте Президентского фонда культурных инициатив.
