Кравцов: выпускников могут обязать сдавать ЕГЭ по духовно-нравственной культуре

23 октября 2025, 12:11

Фото: iStock/Ritthichai

В России с 2026 года школьники могут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по новому предмету — духовно-нравственной культуре. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.





По его словам, цель введения курса — формирование у детей мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.





«Планируем, что в том числе предметные результаты духовно-нравственной культуры России войдут в Единый государственный экзамен», — отметил Кравцов.