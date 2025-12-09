«Героями не рождаются, ими становятся в нужный момент»: Герой России рассказал о сути подвига

09 декабря 2025, 18:19

Фото: iStock/macky_ch

В День Героев Отечества на радиостанции «Радио 1» прозвучал особый разговор с человеком, чья грудь украшена Золотой Звездой. Что такое героизм в XXI веке? Исключительная смелость или состояние души, доступное каждому? Своим мнением поделился Герой Российской Федерации, директор Центра специальной подготовки «Витязь» Сергей Лысюк.





В беседе говорили о самом главном — о служении, долге и мужестве.





«Я обычный человек, так же, как и герои — обычные люди. Просто в каких-то ситуациях человек проявляется, появляется в нужном месте», — поделился он.

«И мы, собственно говоря, брали с них пример, хотели быть на них похожи. На уровне подсознания в нас это формировалось. Сегодня с пониманием героизма все нормально. Но ключ к его сохранению — в непрерывной работе по воспитанию молодежи. Особое значение он придает начальной военной подготовке в школе и глубокому изучению истории. Становится ясно, что наша страна никогда не хотела воевать, мы всегда себя защищали», — пояснил Герой России.

«Эти простые, но вечные слова и есть суть традиционных ценностей, которые, пройдя через века, сегодня продолжают вести за собой настоящих защитников», — завершил он.