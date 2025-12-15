В Кремле пройдет благотворительный концерт Дениса Майданова к его 50-летию
17 февраля 2026 года в Государственном Кремлёвском Дворце состоится юбилейный концерт Дениса Майданова, приуроченный к 50-летию артиста. В этот вечер со сцены прозвучат песни, которые зрители знают и любят уже много лет.
Поздравить Дениса Майданова и выступить вместе с ним приедут звёзды российской сцены: Николай Расторгуев, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Николай Басков, Александр Маршал, Михаил Шуфутинский, Лариса Долина, группа «Земляне», Александр Иванов, Хор Турецкого, Александр Буйнов, Сергей Войтенко, Александр Алехно, арт-группа SOPRANO Турецкого и другие артисты.
Концерт станет не только масштабным музыкальным событием, но и благотворительной акцией. Все вырученные от продажи билетов средства и пожертвования направят в фонд «Защитники Отечества» — на помощь бойцам СВО, которым необхожимо лечение, реабилитация и поддержка в возвращении к повседневной жизни.
Мероприятие объединит бойцов спецоперации и их близких, курсантов кадетских корпусов, представителей общественных организаций, а еще — гостей из мира политики, спорта и медиа.
Телеверсию концерта покажут 23 февраля на канале НТВ. Во время трансляции зрители смогут присоединиться к благотворительному сбору и поддержать фонд.
Подробности и билеты — на официальном сайте Государственного Кремлёвского Дворца.
Читайте также: