В Кремле пройдет благотворительный концерт Дениса Майданова к его 50-летию

15 декабря 2025, 14:54

оригинал Фото: Медиасток.РФ

17 февраля 2026 года в Государственном Кремлёвском Дворце состоится юбилейный концерт Дениса Майданова, приуроченный к 50-летию артиста. В этот вечер со сцены прозвучат песни, которые зрители знают и любят уже много лет.