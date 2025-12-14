FIDE проголосовала за полное и частичное снятие санкций с шахматистов России
Генассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) рассмотрела вопрос о смягчении санкций в отношении российских спортсменов и провела два голосования.
Как пишет ТАСС, сначала делегаты высказались по теме полной отмены ограничений: инициативу поддержал 61 участник, 51 выступил против. Затем большинство проголосовавших одобрило вариант допуска россиян ко всем соревнованиям, но под нейтральным флагом.
Окончательное решение пока не приняли — заседание прервали на паузу. При этом часть делегатов выразила недовольство тем, что голосование по частичному снятию ограничений вынесли после голосования по полной отмене.
Российских шахматистов отстранили от командных турниров в 2022 году на фоне событий на Украине. В 2025-м шахматисток допустили к командному чемпионату мира в нейтральном статусе, и сборная России выиграла турнир.
