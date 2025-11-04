Гинеколог оценила новый стандарт ведения беременности в России

04 ноября 2025, 10:02

Гинеколог Ерофеева: новый стандарт ведения беременности поможет будущим мамам

Фото: Istock/demaerre

В России вступил в силу новый порядок оказания медицинской помощи беременным. Впервые на законодательном уровне четко прописаны строгие сроки постановки на учет, массово внедряются передовые методы диагностики и вводится обязательное психологическое консультирование.





О том, как эти изменения повлияют на будущих мам и систему здравоохранения, в беседе с «Радио 1» рассказала эксперт Всемирной организации здравоохранения по репродуктивному здоровью, врач-акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.



Главное новшество документа — четкие временные рамки. Теперь врач обязан поставить женщину на учет не позднее 14 дней после ее первичного обращения на 4-7 неделе беременности. Если будущая мама пришла в консультацию позже, этот срок сокращается до 7 дней. По мнению Любови Ерофеевой, такая регламентация призвана решить ключевую проблему: ранее женщины зачастую не видели необходимости вставать на учет на ранних сроках. Однако именно в этот период можно выявить и скорректировать многие проблемы, чтобы сохранить беременность.



Одним из самых значимых прорывов нового порядка эксперт называет массовое внедрение неинвазивного пренатального тестирования (НИПТ). Этот метод, в отличие от старого комбинированного скрининга, позволяет выявлять грубые генетические патологии точнее и безопаснее.

«Во всем мире уже больше десяти лет используется этот новый неинвазивный метод. Наконец, и наша медицина пришла к выводу, что это наилучший скрининговый метод для ранних сроков беременности», — прокомментировала Ерофеева.

«Ряд исследований показал, что многие женщины хотели бы родить еще одного ребенка, но испытывают жесточайший страх, вспоминая, как тяжело протекала предыдущая беременность. Для тех, кто из-за психологических трудностей не решается на второго и последующих детей, это будет очень удачной поддержкой», — уверена гинеколог.