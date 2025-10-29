Реабилитацию после болезни с начала года прошли 90 тысяч жителей Подмосковья

29 октября 2025, 10:41

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Бесплатную реабилитацию после перенесённых заболеваний в этом году прошли свыше 90 тысяч жителей Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.





Участниками программы стали пациенты с болезнями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, органов дыхания, а также получившие травмы.



Пройти восстановление можно в круглосуточных и дневных стационарных отделениях реабилитации, а также в поликлиниках.

«Реабилитация играет главную роль в восстановлении пациента после болезни. Мы проводим масштабную работу по повышению доступности и качества такой помощи, оснащаем больницы и поликлиники современным оборудованием. С начала года реабилитацию в Подмосковье прошли свыше 90 тысяч человек», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.