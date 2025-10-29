Реабилитацию после болезни с начала года прошли 90 тысяч жителей Подмосковья
Бесплатную реабилитацию после перенесённых заболеваний в этом году прошли свыше 90 тысяч жителей Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.
Участниками программы стали пациенты с болезнями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, органов дыхания, а также получившие травмы.
Пройти восстановление можно в круглосуточных и дневных стационарных отделениях реабилитации, а также в поликлиниках.
«Реабилитация играет главную роль в восстановлении пациента после болезни. Мы проводим масштабную работу по повышению доступности и качества такой помощи, оснащаем больницы и поликлиники современным оборудованием. С начала года реабилитацию в Подмосковье прошли свыше 90 тысяч человек», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как уточнили в министерстве, реабилитация проводится бесплатно по полису ОМС. На неё направляет лечащий врач при наличии медицинских показаний.