Нутрициолог предупредила об опасности глазированных сырков для кишечника

21 октября 2025, 15:02

Фото: istockphoto / Liudmila Chernetska

Употребление глазированных сырков может спровоцировать воспаление кишечника, сообщила NEWS.ru тренер-нутрициолог Ольга Яблокова. По её словам, неправильное хранение и состав таких продуктов нередко становятся причиной вздутия и болей в животе.





Эксперт отметила, что глазированные сырки содержат сахар, растительные жиры, ароматизаторы и глазурь — компоненты, усиливающие процессы брожения и раздражение слизистой. При нарушении микрофлоры кишечника это может привести к метеоризму и выраженному дискомфорту.



Кроме того, нарушение технологии или санитарных норм на производстве повышает риск попадания дрожжей в молочную массу.



«В глазированных сырках содержатся сахар, растительные жиры, ароматизаторы и глазурь, что усиливает брожение и воспаление слизистой кишечника. В сочетании с нарушением микрофлоры человек начинает страдать метеоризмом и испытывать дискомфорт», — пояснила Яблокова.