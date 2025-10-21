Нутрициолог предупредила об опасности глазированных сырков для кишечника
Употребление глазированных сырков может спровоцировать воспаление кишечника, сообщила NEWS.ru тренер-нутрициолог Ольга Яблокова. По её словам, неправильное хранение и состав таких продуктов нередко становятся причиной вздутия и болей в животе.
Эксперт отметила, что глазированные сырки содержат сахар, растительные жиры, ароматизаторы и глазурь — компоненты, усиливающие процессы брожения и раздражение слизистой. При нарушении микрофлоры кишечника это может привести к метеоризму и выраженному дискомфорту.
Кроме того, нарушение технологии или санитарных норм на производстве повышает риск попадания дрожжей в молочную массу.
«В глазированных сырках содержатся сахар, растительные жиры, ароматизаторы и глазурь, что усиливает брожение и воспаление слизистой кишечника. В сочетании с нарушением микрофлоры человек начинает страдать метеоризмом и испытывать дискомфорт», — пояснила Яблокова.Она добавила, что даже натуральные молочные продукты способны вызвать вздутие у людей с низкой лактазной активностью. По словам специалиста, молоко, творог, кефир, сливки и десерты часто провоцируют брожение, газообразование и диарею, особенно при синдроме раздражённого кишечника.