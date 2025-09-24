Гинеколог прокомментировала заявление Трампа об опасности парацетамола во время беременности

24 сентября 2025, 13:03

Гинеколог Ерофеева: заявление Трампа об опасности парацетамола ничем не доказано

Фото: istockphoto/Viktoria Ruban

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) начнет уведомлять врачей, что употребление тайленола, действующим веществом которого является парацетамол, во время беременности повышает риски развития аутизма у детей. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам пресс-пула Белого дома.





Врач-гинеколог, эксперт Всемирной организации здравоохранения Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» завила, что парацетамол имеет многолетний опыт безопасного применения, а любое заявление, особенно сделанное не учеными, а публичными фигурами без предоставления научных доказательств, должно восприниматься с крайней осторожностью.





«Даже когда доказательства есть у ученых, и если это единственное исследование, мы подходим к результатам с большим скепсисом. Нам хотелось бы знать методику, полученные результаты. На любом из этих уровней могут быть ошибки. Выводы делать, на мой взгляд, рано», — отметила эксперт.

«Препарат имеет многолетний опыт применения. Он практически не имеет побочных эффектов, широко применяется в детской практике. Поэтому мы ничего такого пока не замечаем. Чем вызвано такое выступление президента, ему самому только, видимо, видно. Ждем дальнейших обоснований и исследований», — заявила гинеколог.