«Плодитесь и размножайтесь»: В РФ предложили запретить презервативы для супругов
«Сорок Сороков»: Запрет контрацептивов для супругов спасёт рождаемость в РФ
Представители правозащитного центра «Сорок Сороков» обратились в Госдуму с предложением ограничить продажу контрацептивов парам, состоящим в браке. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на соответствующий документ.
Инициаторы уверены, что ограничение продажи презервативов супругам является шагом к возрождению семьи как основы общества, а также укреплению национальных ценностей и обеспечению устойчивого будущего россиян.
По мнению общественников, доступность средств предохранения снижает рождаемость, усиливает демографический кризис.
«С демографической точки зрения введение ограничений на контрацептивы для супругов окажет положительное влияние на рост населения», — приводит издание текст обращения.
Авторы инициативы отметили, что подобная мера поможет стабилизировать численность населения и создать более молодую рабочую силу. Без таких шагов к 2050 году в России будет серьёзный дефицит трудоспособных граждан.
В документе также напомнили, что в христианстве и исламе брак является союзом для продолжения рода, а искусственный контроль рождаемости противоречит божественному замыслу.
«Как учит Священное Писание: "Плодитесь и размножайтесь". Контрацептивы же способствуют, в первую очередь, эгоистичному потребительскому отношению к семье», — пояснили в организации.
В центре добавили, что деньги на субсидирование импорта презервативов лучше потратить на поддержку многодетных семей, материнский капитал и строительство детских садов.