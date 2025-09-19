«Плодитесь и размножайтесь»: В РФ предложили запретить презервативы для супругов

19 сентября 2025, 10:01

«Сорок Сороков»: Запрет контрацептивов для супругов спасёт рождаемость в РФ

Фото: iStock/AaronAmat

Представители правозащитного центра «Сорок Сороков» обратились в Госдуму с предложением ограничить продажу контрацептивов парам, состоящим в браке. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на соответствующий документ.





Инициаторы уверены, что ограничение продажи презервативов супругам является шагом к возрождению семьи как основы общества, а также укреплению национальных ценностей и обеспечению устойчивого будущего россиян.



По мнению общественников, доступность средств предохранения снижает рождаемость, усиливает демографический кризис.





«С демографической точки зрения введение ограничений на контрацептивы для супругов окажет положительное влияние на рост населения», — приводит издание текст обращения.

«Как учит Священное Писание: "Плодитесь и размножайтесь". Контрацептивы же способствуют, в первую очередь, эгоистичному потребительскому отношению к семье», — пояснили в организации.