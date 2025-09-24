Раскрыты последствия заявления Трампа о парацетамоле для фармсектора
Маслиев: заявление Трампа о вреде парацетамола не приведет к обвалу рынка
Заявления президента США Дональда Трампа о рисках применения парацетамола в период беременности не повлияет на фармацевтический сектор. Так считает член комиссии Госсовета по активной и продолжительной жизни, заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН, основатель благотворительного фонда «Герои» Кирилл Маслиев.
Напомним, в понедельник, 22 сентября, Трамп сделал заявление о связи между приёмом парацетамола во время беременности и повышенным риском аутизма.
«В краткосрочной перспективе капитализация Kenvue и других производителей препаратов на основе парацетамола окажется под давлением. Однако, если говорить о среднесрочной перспективе, история показывает, что подобные заявления о рисках при определенных условиях использования препарата не приводят к долговременным обвалам», — заявил Маслиев в разговоре с «Известиями».
По его словам, многие крупные фармкомпании производят не только парацетамол. Поэтому системное падение или банкротство для них крайне маловероятно.
Кроме того, основным потребителем парацетамола являются не беременные женщины, а люди, которые используют его в качестве жаропонижающего и обезболивающего препарата.
Тем временем врач, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Мария Балалаева рассказала «Москве 24», что беременные женщины вместо парацетамола могут принимать ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные средства.
«Их разрешено принимать в ограниченном количестве в 1–2-м триместре, однако противопоказано в 3-м, поскольку возрастает риск преждевременного закрытия артериального протока. При этом необходимо помнить, что ибупрофен и напроксен могут вызвать другие риски, такие как гипертензия плода», — уточнила специалист.
При этом она уточнила, что парацетамол не несёт опасности для беременных женщин и плода, поскольку причинно-следственная взаимосвязь между приёмом препарата и повышенным риском развития аутизма и СДВГ не доказана.