Гинеколог раскритиковала идею отправлять женщин на удаленку во время менструации

06 августа 2025, 10:30

Гинеколог Ерофеева: женщины на удаленке в менструацию могут вызвать негатив

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В России предложили переводить женщин в период менструации на удаленный формат. Говорится, что при сильных болях будет разрешено брать больничный.





Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» заявила, что такое предложение не поддерживает.





«Я плохо к такому отношусь, потому что тогда всем другим сотрудникам станет ясно, почему коллега вдруг ушла на дистанционную работу. У нас не до такой степени люди грамотные и воспитанные. Я боюсь, что это будет создавать стигматизацию к женщинам репродуктивного возраста», — пояснила она.

«В смешанных коллективах могут показывать пальцем и смеяться», — поделилась мыслями эксперт.