Гинеколог перечислила неочевидные признаки начала менопаузы
Врач Фалалеева: проблемы со сном могут быть связаны с началом менопаузы
Проблемы с засыпанием и частые ночные пробуждения могут сигнализировать о начале менопаузы, сообщила «Газете.Ru» врач-репродуктолог и акушер-гинеколог Центра репродукции «Линия жизни» Лариса Фалалеева.
Менопауза обычно наступает в возрасте 45–55 лет, однако предвестники этого процесса, известные как пременопаузальный период, могут проявляться значительно раньше, чем прекращение менструаций.
«Одним из первых признаков являются изменения в менструальном цикле. Цикл становится нерегулярным, менструации могут быть как обильными, так и скудными, а интервалы между ними увеличиваются. Это связано со снижением уровня эстрогенов — основных женских гормонов», — пояснила врач.Кроме того, часто возникают такие симптомы, как приливы жара (внезапное ощущение тепла в области лица и верхней части тела, сопровождающееся потливостью), трудности с засыпанием, частые ночные пробуждения, эмоциональная нестабильность, учащенное сердцебиение, повышенная утомляемость и снижение концентрации внимания.
Также к необычным симптомам климакса врач отнесла сухость и жжение во влагалище, дискомфорт во время полового акта, проблемы с памятью, ощущение «тумана в голове», снижение либидо, болезненность суставов, а также чувство «ломоты» в теле и изменения в состоянии кожи и волос.