Гинеколог перечислила неочевидные признаки начала менопаузы

01 августа 2025, 13:02

Врач Фалалеева: проблемы со сном могут быть связаны с началом менопаузы

Фото: istockphoto / YakobchukOlena

Проблемы с засыпанием и частые ночные пробуждения могут сигнализировать о начале менопаузы, сообщила «Газете.Ru» врач-репродуктолог и акушер-гинеколог Центра репродукции «Линия жизни» Лариса Фалалеева.





Менопауза обычно наступает в возрасте 45–55 лет, однако предвестники этого процесса, известные как пременопаузальный период, могут проявляться значительно раньше, чем прекращение менструаций.



«Одним из первых признаков являются изменения в менструальном цикле. Цикл становится нерегулярным, менструации могут быть как обильными, так и скудными, а интервалы между ними увеличиваются. Это связано со снижением уровня эстрогенов — основных женских гормонов», — пояснила врач.