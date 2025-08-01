Врач назвала последствия сна с телефоном под подушкой

01 августа 2025, 14:22

Арифджанова: сон с телефоном под подушкой вызывает «синдром разбитого утра»

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Привычка спать с телефоном под подушкой способна повлиять на качество сна, работоспособность, память и настроение в целом. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-невролог Ксения Арифджанова.





По словам доктора, у сегодняшних смартфонов происходит постоянный обмен данными, который связан с непрерывным электромагнитным излучением. Оно способно вызывать головокружение, головные боли и раздражение, говорит невролог.





«Близкое нахождение источника излучения во время сна может нарушить биоэлектрическую активность мозга, особенно сильно влияя на фазу глубокого сна. Именно в этой фазе происходит «обработка» мозгом произошедших за день событий и формирование долговременной памяти», — пояснила специалист.



«Постепенно формируется «синдром разбитого утра» — сон становится поверхностным и прерывистым, а утром появляется чувство усталости и сонливости, проблемы с концентрацией и усвоением информации, даже если человек спит более 8 часов в сутки», — говорит она.

«…Я рекомендую даже тем людям, у которых нет жалоб на здоровье, отказаться от использования электронных устройств как минимум за час до сна, а телефон оставлять как можно дальше от кровати», — резюмировала Арифджанова.