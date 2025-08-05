Врач рассказала об опасности привычки сидеть нога на ногу

05 августа 2025, 12:40

Фото: istockphoto / doble-d

Привычка сидеть, закинув ногу на ногу, может нанести серьезный вред здоровью — об этом в интервью «Газете.Ru» предупредила врач-терапевт «СМ-Клиника» Мария Толстова.





По словам специалиста, подобная поза со временем может привести к смещению оси позвоночника относительно таза, что повышает нагрузку на мышцы спины. Это увеличивает риск болей в спине, усиления сколиоза, ухудшения состояния межпозвоночных дисков, а также развития грыж и протрузий.



Толстова также отметила, что длительное сидение в этой позе нарушает венозный отток крови в ногах, вызывая застой, отечность, онемение и боль в нижних конечностях. Подобные нарушения могут привести к варикозной болезни и тромбозу вен.



Кроме того, ухудшается кровоснабжение органов малого таза, что может спровоцировать гинекологические заболевания и снизить репродуктивную функцию у женщин. У мужчин ухудшение кровообращения повышает риск развития заболеваний предстательной железы.





«Частое и продолжительное пребывание в позе "нога на ногу" ведет к повышению артериального давления, что в свою очередь увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, и, как следствие, способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила терапевт.