Врач рассказала об опасности привычки сидеть нога на ногу
Привычка сидеть, закинув ногу на ногу, может нанести серьезный вред здоровью — об этом в интервью «Газете.Ru» предупредила врач-терапевт «СМ-Клиника» Мария Толстова.
По словам специалиста, подобная поза со временем может привести к смещению оси позвоночника относительно таза, что повышает нагрузку на мышцы спины. Это увеличивает риск болей в спине, усиления сколиоза, ухудшения состояния межпозвоночных дисков, а также развития грыж и протрузий.
Толстова также отметила, что длительное сидение в этой позе нарушает венозный отток крови в ногах, вызывая застой, отечность, онемение и боль в нижних конечностях. Подобные нарушения могут привести к варикозной болезни и тромбозу вен.
Кроме того, ухудшается кровоснабжение органов малого таза, что может спровоцировать гинекологические заболевания и снизить репродуктивную функцию у женщин. У мужчин ухудшение кровообращения повышает риск развития заболеваний предстательной железы.
«Частое и продолжительное пребывание в позе "нога на ногу" ведет к повышению артериального давления, что в свою очередь увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, и, как следствие, способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила терапевт.
Дополнительную нагрузку испытывают коленные и тазобедренные суставы. Возможны и неврологические последствия — например, поражение малоберцового нерва, которое сопровождается покалыванием, онемением, болями и слабостью в стопах.
Чтобы избежать негативных последствий, врач рекомендует делать перерывы каждые 15–30 минут при длительной работе за столом, выполнять легкие упражнения на растяжку и следить за эргономикой рабочего места. Также полезны утренние и вечерние комплексы упражнений, регулярные прогулки на свежем воздухе и профилактические визиты к врачам.