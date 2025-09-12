Гинеколог рассказала, какая беременность считается самой безопасной для женского организма

12 сентября 2025, 12:44

Гинеколог Ерофеева: самой безопасной для женщины считается вторая беременность

Фото: istockphoto/Natalia Kuzina

Женский организм до сих пор остается загадкой, изучением которой занимаются самые разные специалисты. Беременность — самый непростой период, когда в теле происходят изменения и появляются новые сложности.





Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» заявила, что, с точки зрения науки и демографического подхода, самой безопасной считается вторая беременность.





«Все эксперименты природы над женщиной проводятся в первую беременность, и если она может протекать с какими-то особенностями, осложнениями, то вторая гораздо и значительно легче. Там врачи уже знают, чего от женщины ждать, как будет развиваться ее родовая деятельность, насколько она активно будет слушать их», — объяснила эксперт.