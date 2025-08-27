27 августа 2025, 22:54

Оксана Самойлова рассказала, что начнёт сниматься в кино вместе с дочерью Леей

Оксана Самойлова с дочерью Леей (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

37-летняя Оксана Самойлова поделилась важной новостью: она и её дочь Лея будут участвовать в съёмках фильма. Звезда отметила, что проект станет особенно значимым для её семьи, однако сама работа даётся ей нелегко.







«Лея очень хочет сниматься в кино, у неё будет большая роль. В сентябре начинаются съёмки. Лея максимально органична в этой главной детской роли. Я тоже снимаюсь, у меня эпизодическая роль», — призналась Самойлова.