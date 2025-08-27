Оксана Самойлова рассказала, что начнёт сниматься в кино вместе с дочерью
37-летняя Оксана Самойлова поделилась важной новостью: она и её дочь Лея будут участвовать в съёмках фильма. Звезда отметила, что проект станет особенно значимым для её семьи, однако сама работа даётся ей нелегко.
«Лея очень хочет сниматься в кино, у неё будет большая роль. В сентябре начинаются съёмки. Лея максимально органична в этой главной детской роли. Я тоже снимаюсь, у меня эпизодическая роль», — призналась Самойлова.Также Оксана добавила, что это даётся ей очень сложно физически и занимает много времени.
Самойлова рассказала, что у неё довольно простой райдер: она просит лишь кофе, а ещё картошку с хлебом на съёмочной площадке.