Гинеколог прокомментировала третью беременность Регины Тодоренко
Гинеколог Ерофеева: у Тодоренко небольшие перерывы в беременностях — это плюс
Третий ребенок Регины Тодоренко и Влада Топалова уже на подходе. Однако последний триместр, по словам телеведущей, дается непросто. Недавно она поделилась в своем блоге, что по ночам долго не может уснуть, потому что в голове «бодрствуют мысли».
«К третьей беременности я уже свыклась с тем, что так тело готовит организм женщины к новому ритму, но спать-то хочется», — написала Регина.
Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» объяснила, что беременность каждая женщина переносит по-своему, несмотря на то, какая она по счету.
«Это абсолютно индивидуальные вещи. У Регины Тодоренко небольшие перерывы между беременностями, поэтому у нее в памяти сохраняется, как она носила предыдущего ребенка. Это все зависит от крепости организма, от социального статуса, от здоровья в целом», — сказала эксперт.
По словам гинеколога, некоторым женщинам хватает одной беременности, чтобы на всю жизнь запомнить сложность и больше не хотеть. А другие с легкостью могут второго, третьего, четвертого ребенка родить.
«Это также зависит от каких-либо хронических заболеваний», — добавила Ерофеева.