Гинеколог прокомментировала третью беременность Регины Тодоренко

11 сентября 2025, 13:37

Гинеколог Ерофеева: у Тодоренко небольшие перерывы в беременностях — это плюс

Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Третий ребенок Регины Тодоренко и Влада Топалова уже на подходе. Однако последний триместр, по словам телеведущей, дается непросто. Недавно она поделилась в своем блоге, что по ночам долго не может уснуть, потому что в голове «бодрствуют мысли».







«К третьей беременности я уже свыклась с тем, что так тело готовит организм женщины к новому ритму, но спать-то хочется», — написала Регина.

«Это абсолютно индивидуальные вещи. У Регины Тодоренко небольшие перерывы между беременностями, поэтому у нее в памяти сохраняется, как она носила предыдущего ребенка. Это все зависит от крепости организма, от социального статуса, от здоровья в целом», — сказала эксперт.

«Это также зависит от каких-либо хронических заболеваний», — добавила Ерофеева.