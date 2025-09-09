«Боюсь, съедет»: беременная Регина Тодоренко переживает за мужа

09 сентября 2025, 18:28

Беременная Тодоренко опасается, что Топалов съедет от нее из-за бессонницы

Регина Тодоренко (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Телеведущая Регина Тодоренко, которая ждет третьего ребенка, пожаловалась в соцсетях на бессонницу и призналась, что опасается, что из‑за этого муж может переехать на диван.





35‑летняя знаменитость рассказала, что на поздних сроках беременности ей всё сложнее спать — сейчас она просыпается около четырёх утра.





«Надеюсь, не придется его больше будить, а то через неделю, боюсь, он съедет на диван в гостиную», — поделилась теледива.