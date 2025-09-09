«Боюсь, съедет»: беременная Регина Тодоренко переживает за мужа
Беременная Тодоренко опасается, что Топалов съедет от нее из-за бессонницы
Телеведущая Регина Тодоренко, которая ждет третьего ребенка, пожаловалась в соцсетях на бессонницу и призналась, что опасается, что из‑за этого муж может переехать на диван.
35‑летняя знаменитость рассказала, что на поздних сроках беременности ей всё сложнее спать — сейчас она просыпается около четырёх утра.
«Надеюсь, не придется его больше будить, а то через неделю, боюсь, он съедет на диван в гостиную», — поделилась теледива.
Она признаётся, что, к третьей беременности, уже смирилась с этой особенностью, но всё равно мечтает выспаться. Ей помогает муж, который успокаивает её по ночам. Регина отметила, что, ознакомившись с исследованиями британских учёных, узнала: многие женщины сталкиваются с подобными нарушениями сна и, возможно, организм как‑бы готовит будущую маму к бессонным ночам с новорождённым.