«Гипертоникам и не только»: Диетолог назвал главные противопоказания для употребления селёдки

19 декабря 2025, 14:56

Диетолог Бобровский: селёдку нельзя людям с сердечно-сосудистыми болезнями

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Новогодние праздники все ближе и ближе. Многие задаются вопросом: кому стоит быть осторожнее с традиционными солёными закусками, например, излюбленным салатом — селёдкой под шубой?





Диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» рассказал, что селедка противопоказана людям с проблемами сердечно-сосудистой системы.





«В первую очередь, это провоцирует гипертоническую болезнь, поскольку высокое содержание соли приводит к задержке жидкости и, соответственно, к росту давления», — пояснил он.