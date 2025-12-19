«Гипертоникам и не только»: Диетолог назвал главные противопоказания для употребления селёдки
Диетолог Бобровский: селёдку нельзя людям с сердечно-сосудистыми болезнями
Новогодние праздники все ближе и ближе. Многие задаются вопросом: кому стоит быть осторожнее с традиционными солёными закусками, например, излюбленным салатом — селёдкой под шубой?
Диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» рассказал, что селедка противопоказана людям с проблемами сердечно-сосудистой системы.
«В первую очередь, это провоцирует гипертоническую болезнь, поскольку высокое содержание соли приводит к задержке жидкости и, соответственно, к росту давления», — пояснил он.
По словам эксперта, в группу риска входят люди, склонные к отёкам, и те, у кого есть заболевания почек, так как избыточная соль создаёт им дополнительную нагрузку.
Также стоит быть осторожными:
- Людям с диагнозом подагра (селёдка содержит пурины);
- Людям с аллергией на рыбу;
- При обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта (гастрит, панкреатит) солёная и жирная пища может ухудшить состояние.
Бобровский посоветовал выбирать альтернативы селедке — например, использовать в салатах запечённую несолёную рыбу.