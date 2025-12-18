Россиянам назвали самые вредные традиционные новогодние блюда

18 декабря 2025, 16:50

Врач Мельникова: оливье может может вызвать проблемы со здоровьем

Фото: iStock/Tat'yana Andreyeva

Чрезмерное употребление салатов в новогоднюю ночь может обернуться проблемами со здоровьем. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова.





Она уточнила, что в зоне находятся салаты «селедка под шубой» и оливье.





«Регулярное употребление слишком соленой пищи может со временем способствовать утолщению сосудистых стенок, ухудшению почечной функции, формированию мочекаменной болезни и снижению плотности костей, что повышает риск остеопороза», — подчеркнула Мельникова в беседе с «Известиями».

«Мы хотим все и сразу, как говорят, глаза голодные, потому что происходит воздействие на различные рецепторы — вкусовые, обонятельные и визуальные. Это все провоцирует то, что именно в праздники мы можем съесть больше, чем необходимо», — пояснила она.