Россиянам назвали самые вредные традиционные новогодние блюда
Врач Мельникова: оливье может может вызвать проблемы со здоровьем
Чрезмерное употребление салатов в новогоднюю ночь может обернуться проблемами со здоровьем. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова.
Она уточнила, что в зоне находятся салаты «селедка под шубой» и оливье.
«Регулярное употребление слишком соленой пищи может со временем способствовать утолщению сосудистых стенок, ухудшению почечной функции, формированию мочекаменной болезни и снижению плотности костей, что повышает риск остеопороза», — подчеркнула Мельникова в беседе с «Известиями».
Эксперт добавила, что оба салата обычно щедро заправляют майонезом, который содержит транс-жиры. Они накапливаются в печени и поджелудочной железе, провоцируя воспалительные реакции.
С особенной осторожностью Мельникова посоветовала относиться к блюдам из свинины, поскольку оно долго переваривается и может усиливать воспаление в органах пищеварения, а также способствовать накоплению холестериновых бляшек, сужающих сосуды.
В свою очередь врач-гастроэнтеролог, диетолог, клинический нутрициолог, эксперт телеканала «Доктор» Ольга Ермошина рассказала «Газете.Ru», что в праздники люди часто переедают из-за гиперстимуляции рецепторов удовольствия.
«Мы хотим все и сразу, как говорят, глаза голодные, потому что происходит воздействие на различные рецепторы — вкусовые, обонятельные и визуальные. Это все провоцирует то, что именно в праздники мы можем съесть больше, чем необходимо», — пояснила она.
Ермошина посоветовала начинать трапезу с салатов и овощных закусок, делать паузы между блюдами и не сидеть за столом безвылазно.
Нутрициолог предупредила, что алкоголь стимулирует аппетит. По её словам, для новогоднего стола стоит выбирать сухие вина или брют и не пить на голодный желудок.