«Главная опасность»: Диетолог рассказала, как пережить новогодние застолья без вреда для здоровья

Диетолог Королева: чтобы не было отравлений в Новый год, нужно планировать меню

Фото: iStock/Olga Mazyarkina

Приближается время, когда салат «оливье» может стать блюдом на завтрак, обед и ужин. Новогодние каникулы — это не только долгожданный отдых, но и серьёзное испытание для пищеварения. Традиционные салаты, обильные ужины и алкоголь могут привести к неприятным последствиям.





Кандидат медицинских наук, специалист в области диетологии и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что главная опасность кроется не только в переедании, но и в составе привычных блюд.





«Классический «оливье» часто содержит избыток соли, тяжелые для сочетания ингредиенты и покупной майонез. Не все содержащиеся внутри салата продукты будут полезными», — предупредила она.

«Надо использовать не рецептуру со страниц интернета, а делать собственными ручками. Это будет намного полезнее», — посоветовала Королева.

«Новогодний стол не для того, чтобы не выходить за рамки трапезы, а исключительно для того, чтобы просто поддержать праздничное настроение», — резюмировала диетолог.