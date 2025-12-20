Диетолог назвал самые вредные новогодние сладости для детей

20 декабря 2025, 10:47

Диетолог Кабанов: Леденцы — самая вредная конфета для детей в сладком подарке

Фото: iStock/Liuba Bilyk

Самая вредная конфета в новогоднем сладком подарке — это леденец, а наименьший вред представляет мармелад. Об этом «Ленте.ру» сообщил диетолог Алексей Кабанов.