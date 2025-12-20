Диетолог назвал самые вредные новогодние сладости для детей
Самая вредная конфета в новогоднем сладком подарке — это леденец, а наименьший вред представляет мармелад. Об этом «Ленте.ру» сообщил диетолог Алексей Кабанов.
Диетолог отметил, что чрезмерное потребление добавленного сахара может вызвать диабет и ожирение. Он призвал внимательно изучать состав конфет, которые часто входят в новогодние подарки.
По словам эксперта, если в списке ингредиентов первым указан сахар, это самый нездоровый вариант. Кабанов подчеркнул, что леденец, состоящий исключительно из сахара, является самым вредным выбором среди конфет. В то же время натуральный мармелад на основе ягод считается самым безопасным вариантом, подытожил он.
Читайте также: