Подмосковный диетолог рассказала, как составить полезное новогоднее меню
Новый год — время семейных встреч и праздничных застолий. Чтобы после праздника не столкнуться с тяжестью и плохим самочувствием, главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина советует заранее продумать меню и соблюдать меру.
Специалист рекомендует делать акцент на лёгкие закуски. Хорошо подойдут канапе, тарталетки, салаты из свежих овощей и зелени, блюда с морепродуктами. Вместо привычных «тяжёлых» салатов можно выбрать сочетания овощей с сыром Фета, творожным или козьим сыром, а еще добавить фрукты. Колбасы и копчёности лучше ограничить из-за высокого содержания соли.
«Основной принцип здорового праздничного стола — умеренность. Чем выше калорийность блюда и содержание в нем жиров, соли или сахара, тем меньше должна быть порция. Общий объем пищи за один прием должен помещаться на тарелке диаметром 20-24 см», — объясняет Инна Пичугина.Отдельное внимание диетолог советует уделить заправкам. Майонез можно заменить натуральным йогуртом, сметаной или смесью растительного масла с горчицей и лимонным соком.
Для горячих блюд подойдут нежирные виды мяса и птицы — кролик, индейка, курица или утка, а также рыба. Птицу удобно запечь с пряностями, а рыбу приготовить с лимоном и овощами. Самые полезные способы готовки — запекание, тушение и гриль. На десерт лучше выбрать свежие фрукты, муссы, суфле или выпечку с ягодами. Сладкие газированные напитки диетолог советует заменить водой, морсами или компотами с минимальным количеством сахара.
С алкоголем специалист рекомендует быть предельно осторожным. Если отказаться полностью не получается, стоит ограничить себя одним-двумя бокалами, так как крепкие напитки часто вызывают головную боль и ухудшение самочувствия. Инна Пичугина также напоминает о детях. Для них лучше заранее подготовить отдельную тарелку с нарезанными овощами, фруктами и чистой питьевой водой.
Новый год — это не только еда, но и общение с близкими. Разумный подход к меню поможет сохранить лёгкость, хорошее настроение и здоровье.