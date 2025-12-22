Подмосковный диетолог рассказала, как составить полезное новогоднее меню

22 декабря 2025, 16:15

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Новый год — время семейных встреч и праздничных застолий. Чтобы после праздника не столкнуться с тяжестью и плохим самочувствием, главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина советует заранее продумать меню и соблюдать меру.





Специалист рекомендует делать акцент на лёгкие закуски. Хорошо подойдут канапе, тарталетки, салаты из свежих овощей и зелени, блюда с морепродуктами. Вместо привычных «тяжёлых» салатов можно выбрать сочетания овощей с сыром Фета, творожным или козьим сыром, а еще добавить фрукты. Колбасы и копчёности лучше ограничить из-за высокого содержания соли.



«Основной принцип здорового праздничного стола — умеренность. Чем выше калорийность блюда и содержание в нем жиров, соли или сахара, тем меньше должна быть порция. Общий объем пищи за один прием должен помещаться на тарелке диаметром 20-24 см», — объясняет Инна Пичугина.