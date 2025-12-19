Стало известно, что россияне будут дарить близким на Новый год

19 декабря 2025, 18:36

«Купер»: в подарок на Новый год россияне хотят получить технику и косметику

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Россияне в текущем году начали чаще выбирать полезные подарки (22%) или те, которые смогут подарить положительные эмоции (21%). Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом «Купер» и исследовательской компанией ОнИн.





Так, согласно исследованию, мужчины чаще обращают внимание на практичность подарка, а женщины хотят подарить эмоции. Молодые люди стараются выбирать презенты ради впечатлений.





«Наиболее желанным подарком россияне называют электронику и технику (36%), косметику и парфюм (26%), подарочные сертификаты (25%). Мужчины чаще предпочитают электронику, одежду и товары для спорта и хобби. Женщины ожидают получить косметику, парфюм, ювелирные украшения и сертификаты», — говорится в материале.

«Большинство респондентов (68%) планирует потратить на новогодние подарки до 10 тыс. рублей: 21% собирается выделить на эти цели 2,5–5 тыс. рублей, а 20% — 1–2,5 тыс. рублей. При этом 20 тыс. рублей готовы потратить только 4% опрошенных», — показал опрос.