«Главная опасность»: Садоводам рассказали, как защитить урожай в заморозки
Возвратные заморозки могут погубить теплолюбивые культуры даже в конце весны.
Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» рассказал, что главная опасность для дачника в Подмосковье, — это заморозки вплоть до середины июня. Однако паниковать не стоит.
«Холодостойким овощам — морковке, свёкле, луку, капусте — ничего не страшно. А теплолюбивые я уже высаживаю в теплицы и дополнительно укрываю пятилитровыми бутылками с отрезанным дном», — сказал он.
По словам эксперта, чем раньше высадишь, тем больше урожай. И ранний урожай — самый желанный и вкусный. Для тех, кто не может круглосуточно дежурить на участке, есть автоматические открыватели форточек для теплиц.
«Они продаются в магазине. Нужно настроить температуру — и когда в теплице под 40°, двери и окна открываются сами», — объяснил Туманов.
Он добавил, что самое ценное в дачной жизни — это не земля, не домик, а хорошие соседи. Человеческие отношения крайне ценны.