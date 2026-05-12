«Главная опасность»: Садоводам рассказали, как защитить урожай в заморозки

12 мая 2026, 15:53

Садовод Туманов: защитить урожай в заморозки можно бутылками

Возвратные заморозки могут погубить теплолюбивые культуры даже в конце весны.





Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» рассказал, что главная опасность для дачника в Подмосковье, — это заморозки вплоть до середины июня. Однако паниковать не стоит.





«Холодостойким овощам — морковке, свёкле, луку, капусте — ничего не страшно. А теплолюбивые я уже высаживаю в теплицы и дополнительно укрываю пятилитровыми бутылками с отрезанным дном», — сказал он.

«Они продаются в магазине. Нужно настроить температуру — и когда в теплице под 40°, двери и окна открываются сами», — объяснил Туманов.